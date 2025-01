O avere risipită: „Am ajuns pe mâna unor oameni greșiți”

După moartea mamei sale, Oana Zăvoranu a moștenit aproximativ 2 milioane de euro, o sumă considerabilă care i-ar fi putut asigura un viitor lipsit de griji. Totuși, drumul banilor a fost presărat cu decizii neinspirate și încredere acordată unor persoane nepotrivite.

„Am luat până în 2 milioane de euro, dar vreo 55-60 de mii de euro m-a costat doar succesiunea. Am ajuns pe mâna unor vrăjitoare, am pierdut 400 și ceva de mii de euro. Pe mine m-a trădat toată lumea, și când spun toată lumea, mă refer la toți cei în care am avut încredere,” a mărturisit vedeta cu amărăciune.

Situația financiară actuală: „Oana are poprire și pe viața ei”

Întrebată direct de Bursucu despre câți bani mai are în conturi, Oana a oferit un răspuns tranșant: „Nu mai am bani. Conturile mele sunt poprite. Dacă ar putea să-mi pună poprire pe aerul pe care îl respir, ar face-o.”

Declarațiile sale reflectă dificultățile financiare prin care trece, dar și lupta continuă pentru a depăși aceste obstacole.

În ciuda problemelor, Oana Zăvoranu nu se lasă doborâtă. Vedeta a lansat recent o colecție de parfumuri despre care spune că sunt de o calitate superioară și fabricate în Spania.

„Din 2017 am lucrat la acest proiect. Aceste parfumuri, pentru băieți și fete, vin direct din Madrid și sunt realizate cu esențe de top. Am trecut prin toate etapele vieții și am reușit să creez ceva cu adevărat special,” a declarat Oana.

Noua colecție este destinată unui public premium, iar vedeta își pune toate speranțele în acest proiect pentru a-și redobândi stabilitatea financiară și succesul de altădată.