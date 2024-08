Ce relație a existat între Cătălin Botezatu și Elena Ceaușescu

În perioada respectivă, Botezatu era model și a devenit singurul manechin care îi oferea flori Elenei Ceaușescu la prezentările de modă, conform dorinței exprimate de soția lui Nicolae Ceaușescu. „Într-un complex de împrejurări, Elena Ceaușescu a anunțat că mă dorește doar pe mine să îi ofer flori, am devenit într-un mod tacit preferatul ei. Datorită ei, în mai puțin de 24 de ore am primit buletin de București”, a declarat Botezatu. Creatorul de modă a adăugat că această relație i-a adus beneficii, inclusiv obținerea rapidă a unui buletin de București.

Cătălin Botezatu a recunoscut că, în urma acestei preferințe, au avut loc și momente intime între el și Elena Ceaușescu, dar a subliniat că aceste detalii sunt parte dintr-o relație „foarte specială”.

„Au urmat și intimități, dar mai târziu… Dar nu era ușor să fiu preferatul Elenei Ceaușescu. Am avut șansa să mai merg, să mai beau câte o cafea prin Palatul Primăverii. S-a scris că am fost amantul Elenei Ceaușescu, ce pot să spun eu e că am avut o relație foarte specială, dar un bărbat adevărat nu spune niciodată ce femei a avut. Prin patul meu au trecut foarte multe femei celebre, cu soți celebri, sau măritate în acel moment”, a mai declarat Cătălin Botezatu pentru Fanatik.

Botezatu a menționat, de asemenea, că în viața sa au fost multe femei celebre care au trecut prin patul său, dar a preferat să păstreze discreția.

Creatorul de modă a confirmat că a avut ocazia să viziteze Palatul Primăverii și să petreacă timp acolo, ceea ce i-a oferit o perspectiva unică asupra vieții și activităților din cercurile de putere ale vremii. Deși detaliile exacte ale relației lor au rămas în mare parte confidențiale, Botezatu a evidențiat complexitatea și importanța acestei legături în contextul istoric al vremii.