Liderul de la Kiev, în vârstă de 44 de ani, a avut o activitate destul de bogată în cinematografie, iar în 2009 a jucat împreună cu gemenele de la „Indiggo”.

Atunci a apărut în filmul No Love in the City, o comedie despre aventurile a trei bărbați de origine rusă în New York, unde încearcă să cucerească femei singure.

Din distribuția filmului de 84 de minute au făcut parte și surorile Gabriela și Mihaela Modorcea, fostele membre ale trupei Indiggo, stabilite în prezent în Statele Unite.

