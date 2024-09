Alin Oprea de la Talisman, abandonat de tată înainte să se nască

Părinții lui Alin Oprea s-au despărțit înainte ca acesta să se nască. Se pare că bărbatul avea o familie și a preferat să se întoarcă acasă. Alin Oprea a povestit că mama lui nu știa situația și a suferit un șoc atunci când a aflat.

„A descoperit că tata mai avea o familie, mai avea copii. A aflat prea târziu, a hotărât ca eu să rămân alinarea vieții ei și o amintire frumoasă din a doua iubire. Tatăl meu nu a venit nici măcar la nașterea mea, să mă vadă sau să semneze în locul acelei liniuțe din buletin pe care am avut-o toată viața și m-a durut mare parte a vieții liniuța asta.”, a declarat artistul.

La vârsta de 33 de ani, măcinat de întrebări, Alin Oprea a hotărât să îl caute pe tatăl său. Cântărețul a făcut rost de numărul bărbatului de la Poliție, iar în noaptea de Crăciun l-a sunat.

Tatăl artistului a leșinat când i-a auzit vocea

„Am sunat, a răspuns un domn, prima dată am crezut că-i vocea mea din partea cealaltă... Alo, alo...I-am spus: tată, sunt Alin și te-am sunat să-și spun că sunt fericit! Asta la vârsta de 33 de ani, după ce eu nu am fost nici căutat, nici n-am știut cine-i tatăl meu. N-a reacționat nicicum, s-a auzit ca un ton de telefon închis sau desființat.”, a mărturisit Alin Oprea.

Chiar dacă i-a închis telefonul, Alin Oprea a continuat să îl sune pe părintele său. În cele din urmă bărbatul i-a răspuns, iar ce a urmat l-a lăsat fără cuvinte pe artist. Tatăl său leșinase când i-a auzit vocea.

„Am sunat încă o dată, de câteva ori, suna ocupat, era telefonul scos din furcă sau ceva de genul ăsta... Am tot sunat așa de-a lungul serii, până pe la două noaptea, când a răspuns. Și mi-a spus: iartă-mă, am leșinat când am răspuns.”, a completat cântărețul.

Artistul Alin Oprea / Sursa foto - Facebook