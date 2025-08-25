11 zile de foc neîntrerupt

Incendiul a izbucnit după mai multe descărcări electrice într-o zonă greu accesibilă și s-a extins rapid, afectând șapte comune situate la granița districtelor Coimbra, Guarda și Castelo Branco. Flăcările au mistuit păduri și terenuri agricole timp de 11 zile, depășind precedentul record din octombrie 2017, când focul a ars 53.000 de hectare.

Luni, autoritățile anunțau că incendiul este sub control, însă aproape 1.000 de pompieri și 300 de vehicule rămâneau mobilizate pentru operațiuni de supraveghere și pentru a preveni reaprinderea focarelor.

Pierderi uriașe și bilanț tragic

Incendiile din Portugalia și Spania, izbucnite în acest sezon, au făcut până acum patru victime și mai mulți răniți. În total, pe teritoriul Portugaliei au fost afectate aproximativ 278.000 de hectare de vegetație, potrivit Sistemului European de Informații privind Incendiile de Pădure (EFFIS).

Amintirile anului negru 2017 rămân încă vii: atunci, peste 563.000 de hectare au ars, iar 119 de persoane și-au pierdut viața – cel mai grav bilanț de când există statistici oficiale la nivel european.

Sprijin internațional și măsuri de urgență

Din cauza magnitudinii dezastrului, Portugalia a primit ajutor prin Mecanismul European de Protecție Civilă, cu echipe și echipamente suplimentare trimise de alte state.

Guvernul portughez a anunțat deja primele măsuri de sprijin pentru populația afectată: finanțarea reconstrucției locuințelor distruse, ajutoare pentru agricultori și fonduri destinate refacerii terenurilor.

O consecință directă a schimbărilor climatice

Experții atrag atenția că Peninsula Iberică este una dintre cele mai expuse regiuni din Europa la efectele schimbărilor climatice. Valurile de căldură din ce în ce mai frecvente, temperaturile ridicate și perioadele lungi de secetă transformă pădurile în adevărate torțe, pregătite să ardă la cea mai mică scânteie.

„Vegetația uscată, combinată cu vânturile puternice, creează condiții perfecte pentru incendii devastatoare”, avertizează specialiștii.