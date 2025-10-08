Acești păianjeni pot ajunge la o anvergură de până la 7 cm și sunt capabili să se deplaseze pe suprafața apei, unde vânează pești, mormoloci și insecte acvatice.

Deși nu sunt periculoși pentru oameni, apariția lor în spații rezidențiale a generat un val de reacții pe rețelele sociale, mulți utilizatori exprimându-și teama față de dimensiunea și comportamentul neobișnuit al acestor arahnide.

Autoritățile le recomandă celor care găsească o astfel de insectă în locuință să încerce să o gonească afară, deoarece joacă un rol important în ecosistem, scrie The Sun.