"Dragi prieteni, ma aflu intr un loc ascuns. Nu prea mai pot iesi nicaieri. Sunt amenintat de niste interlopi foarte periculosi.



M-au amenintat, am fost si talharit de ei. Mi-au luat si o masina care se afla in custodia politiei.



Chiar eu va rog sa vorbiti de mine si sa ma contactati pentru ca cu acesti oameni nu se mai poate trai. Sunt niste oameni foarte periculoisi, sunt dispusi la ani multi de puscarie.



Eu sunt undeva ascuns oamenii astia imi cer bani imi cer taxa de proitectie le am mai dat", a declarat Tzanca Uraganu.

