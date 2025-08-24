i puternice în mediul online după ce a apărut într-o formă fizică complet schimbată. a trecut printr-o transformare spectaculoasă, renunțând la kilogramele în plus și adoptând un stil de viață mult mai sănătos, scrie Daily Mail

După ani în care s-a confruntat cu probleme de greutate și a fost ținta tabloidelor, Christopher, în vârstă de 27 de ani, a decis să își schimbe radical rutina zilnică.

Potrivit apropiaților, nu a urmat o dietă strictă, ci a renunțat la mâncarea de tip junk food și a început să se antreneze constant. Exercițiile fizice, boxul, ciclismul și stretchingul au devenit parte din viața sa, iar rezultatele sunt vizibile: o siluetă suplă, o postură încrezătoare și o prezență care atrage privirile.

Imaginile recente postate de sora sa, Katherine, pe Instagram, au stârnit admirație și aplauze din partea fanilor. Christopher apare într-o formă fizică remarcabilă, purtând ținute lejere care îi evidențiază noua siluetă.