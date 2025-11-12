PLUS
Tocăniță de gălbiori cu smântână. Rețeta care te va apropia de rădăcinile României

Rețetă de tocăniță de gălbiori cu smântână
Rețetă de tocăniță de gălbiori cu smântână

Dacă îți plac preparatele cu ciuperci de pădure, avem pentru tine o rețetă delicioasă de tocăniță de gălbiori cu smântână. Este o rețetă aromată, catifelată și adânc legată de tradiția culinară românească.

Puține mirosuri sunt mai îmbietoare decât cel al gălbiorilor care sfârâie în tigaie cu ceapă și unt. Această tocăniță adună în ea dulceața pământului reavăn, mireasma pădurii după ploaie și căldura unei mese așezate, în tihnă.

Textura cremoasă a smântânii se împletește cu finețea gălbiorilor. Gălbiorii, ciuperci delicate, cu aromă de pădure și culoare de miere, se îmbracă aici în smântână grasă și se transformă într-o mâncare mângâietoare.

Este o mâncare potrivită pentru o cină de toamnă sau o duminică tihnită la munte. Iar la final, puțin pătrunjel verde aduce prospețime și echilibru. Este o rețetă rustică, dar rafinată în simplitatea ei, una care nu are nevoie de artificii.

Descoperă și o rețetă de ciulama de ciuperci cu mămăliguță, iar mai jos îți oferim lista de ingrediente și pașii necesari preparării tocăniței din gălbiori cu smântână.

Clătite cu dovleac în aluat. Sunt pufoase, aromate și de sezon
Clătite cu dovleac în aluat. Sunt pufoase, aromate și de sezon
Aceste clătite sunt delicioase, iar rețeta este potrivită pentru zilele de toamnă când este sezonul dovleacului. Iată cum poți prepara altfel de clătite, pufoase și pline de savoare!
Horoscopul zilei de 13 noiembrie 2025. Cine sunt norocoșii, dar și ghinioniștii zodiacului
Horoscopul zilei de 13 noiembrie 2025. Cine sunt norocoșii, dar și ghinioniștii zodiacului
Ziua de 13 noiembrie aduce momente favorabile pentru câteva zodii, dar în aceeași măsură, alte zodii vor fi lovite de ghinion. Vezi cum va fii ziua ta, în funcție de zodie!
Remedii naturiste pentru răceală și gripă. Sunt la îndemâna oricui și sunt excelente pentru întărirea imunității
Remedii naturiste pentru răceală și gripă. Sunt la îndemâna oricui și sunt excelente pentru întărirea imunității
Aceste remedii sunt ideale pentru întărirea imunității. Te scapă de răceală și gripă și sunt recomandate în sezonul rece. Iată ce recomandă fitoterapeuții.
Calendarul zilelor libere pentru anul 2026. Când să-ți planifici excursiile în mini-vacanțele anului următor
Calendarul zilelor libere pentru anul 2026. Când să-ți planifici excursiile în mini-vacanțele anului următor
Anul 2026 vine cu numeroase zile libere pentru români. Iată cum arată calendarul zilelor libere pentru anul viitor.

24 noiembrie, ZIUA DECIZIEI pentru Călin Georgescu, la un an după victoria istorică în primul tur al alegerilor prezidențiale
24 noiembrie, ZIUA DECIZIEI pentru Călin Georgescu, la un an după victoria istorică în primul tur al alegerilor prezidențiale
Decizia momentului! Pe 24 noiembrie Călin Georgescu află dacă scapă sau nu de primul dosar trimis în instanță, cel legat de declarațiile făcute de acesta. Decizia crucială vine la fix un an de când Georgescu a câștiga detașat primul tur al alegerilor prezidențiale. 
Nicușor Dan
Nicușor Dan a prezentat Strategia Națională de Apărare. Care sunt principalele direcții ale documentului
Președintele Nicușor Dan a prezentat Strategia Națională de Apărare, document care conturează direcțiile principale de consolidare a securității României. Strategia pune accent pe protecția cetățeanului, modernizarea administrației publice, creșterea rezilienței în fața amenințărilor externe și internaționale, precum și pe adaptarea la noile provocări tehnologice și geopolitice.
Horia Moculescu a murit la vârsta de 88 de ani
A murit Horia Moculescu, marele compozitor avea 88 de ani. Nidia, fiica artistului, a transmis un mesaj sfâșietor
Horia Moculescu, una dintre cele mai importante personalități ale muzicii ușoare, a murit la vârsta de 88 de ani, după o luptă crâncenă cu problemele de sănătate. Acesta era internat la institutul Matei Balș, din 5 noiembrie, la secția de Terapie Intensivă, unde era intubat.
CCR amână verdictul în cazul pensiilor private: următoarea ședință, pe 25 noiembrie
CCR amână verdictul în cazul pensiilor private: următoarea ședință, pe 25 noiembrie
Soarta pensiilor private, în stand by. Magistrații au amânat, miercuri, luarea unei decizii în ceea ce privește sesizările Înaltei Curți de Casație și Justiție și ale partidului AUR privind legea care schimbă regulile de retragere a banilor din fondurile private. 

Reacții stranii ale corpului care vorbesc despre probleme de sănătate ascunse. Ce îți transmite organismul atunci când ți se zbate ochiul
Reacții stranii ale corpului care vorbesc despre probleme de sănătate ascunse. Ce îți transmite organismul atunci când ți se zbate ochiul
Corpul are propriul limbaj prin care ne transmite semnale atunci când ceva nu funcționează bine în organism. Iată câteva dintre acestea și cum poți identifica anumite afecțiuni de care suferi.
Un îndulcitor ar putea ajuta la creșterea părului, conform unui nou studiu
Un îndulcitor ar putea ajuta la creșterea părului, conform unui nou studiu
Un studiu recent a arătat că un compus derivat din Stevia ar putea amplifica efectul minoxidilului, principalul tratament pentru creșterea părului. 
Zodia care astăzi, 12 noiembrie, este favorizată de astre. Planetele se aliniază în favoarea acestor nativi
Zodia care astăzi, 12 noiembrie, este favorizată de astre. Planetele se aliniază în favoarea acestor nativi
Astăzi, 12 noiembrie, astrele aduc un val de liniște și claritate pentru o zodie care a avut parte de o perioadă tensionată în ultimele săptămâni. Iată cine sunt marii favoriții zilei.
Sărbătoarea zilei, 12 noiembrie. Sfântul Atanasie Todoran. Cruce neagră în calendar
Sărbătoarea zilei, 12 noiembrie. Sfântul Atanasie Todoran. Cruce neagră în calendar
Sfantul Atanasie Todoran este praznuit de Biserica Ortodoxa pe 12 noiembrie. Mentionam ca in perioada 22-24 octombrie 2007, s-a hotarat canonizarea Sfintilor Martiri si Marturisitori: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra si Vasile din Telciu. Proclamarea oficiala a canonizarii lor a avut loc pe 11 mai 2008, la Manastirea Salva. Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe a hotarat trecerea lor in randul sfintilor, cu ziua de pomenire, 12 noiembrie.
