Puține mirosuri sunt mai îmbietoare decât cel al gălbiorilor care sfârâie în tigaie cu ceapă și unt. Această tocăniță adună în ea dulceața pământului reavăn, mireasma pădurii după ploaie și căldura unei mese așezate, în tihnă.

Textura cremoasă a smântânii se împletește cu finețea gălbiorilor. Gălbiorii, ciuperci delicate, cu aromă de pădure și culoare de miere, se îmbracă aici în smântână grasă și se transformă într-o mâncare mângâietoare.

Este o mâncare potrivită pentru o cină de toamnă sau o duminică tihnită la munte. Iar la final, puțin pătrunjel verde aduce prospețime și echilibru. Este o rețetă rustică, dar rafinată în simplitatea ei, una care nu are nevoie de artificii.

Descoperă și o rețetă de ciulama de ciuperci cu mămăliguță, iar mai jos îți oferim lista de ingrediente și pașii necesari preparării tocăniței din gălbiori cu smântână.

