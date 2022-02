Sucul verde care te scapă de kilogramele în plus. Castravetii sunt folositi cel mai des in salate, la murat sau intr-un simplu sendvis. Insa specialistii dau detalii incredibile despre proprietatile benefice ale castravetilor si ale sucului lor. Sucul de castravete este cel mai bun tonic cu efect de intinerire din lume. Poate curata si detoxifia intreg corpul. E antiinflamator. Poate reduce febra. Poate reduce si grasimea de pe abdomen!

In timp ce alte legume depasesc profilul nutritional al castravetilor, acestia au punctele lor forte. Contin vitaminele A, C si K, precum si antioxidanti si putin calciu si fier. De asemenea, ofera un tip de fibra numita lignina, iar studiile experimentale au sugerat ca aceasta poate proteja impotriva cancerului care are legatura cu estrogenul, arata Cassetty.

Sucul poate furniza mai multi astfel de nutrienti pentru ca vei folosi probabil vreo doi castraveti pentru a umple un pahar cu zeama. Dar cand faci sucul, pierzi fibra si nutrientii din coaja. E mai bine sa mananci castravetii, a spus Cassetty. „Sunt mai satiosi si consumi si fibrele odata cu apa”, a explicat ea.

Castravetii intregi, ca toate legumele in general, ofera beneficii pe care le poti pierde daca ii transformi in suc. Legumele intregi te ajuta sa te saturi, din doua motive: mestecarea hranei si durata mai mare a mesei te ajuta sa te simti satula. „Cand bei ceva, nu ai aceeasi senzatie de satietate”, arata experta citata.