Ce este balutul?

Balutul este un ou fertilizat de rață sau de găină, lăsat la incubat aproximativ 18 zile, apoi fiert și consumat direct din coajă. Particularitatea care îl face atât de controversat este prezența embrionului aflat deja în stadiu avansat de dezvoltare, vizibil în momentul în care oul este spart.

În Filipine și în alte țări din Asia de Sud-Est, balutul nu este privit ca o curiozitate, ci ca o gustare obișnuită, servită de regulă seara, alături de sare, sosuri condimentate și o bere rece. Localnicii îl consideră un preparat hrănitor și chiar afrodisiac.

Experiența gustului

Cei care au avut curajul să încerce spun că lichidul din interior seamănă la aromă cu un ceai verde ușor sărat, iar gustul general al oului este plăcut, asemănător cu cel al unei supe concentrate. Totuși, aspectul vizual al embrionului rămâne un obstacol pentru majoritatea străinilor.

Deși este considerat o delicatesă exotică, balutul provoacă un puternic blocaj psihologic turiștilor care ajung să îl vadă pe tarabele stradale. Pentru mulți, simpla idee de a consuma un embrion aproape format este suficientă pentru a renunța, chiar dacă preparatul are o reputație bună printre localnici.

Astfel, balutul rămâne simbolul gastronomiei „extreme”: un amestec între tradiție, curaj și deschidere către culturi culinare complet diferite. Pentru unii, este o provocare de bifat pe lista experiențelor inedite; pentru alții, rămâne cel mai bizar preparat din lume.