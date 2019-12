Mesajul de Crăciun al Mirelei Vaida

Pe 10 aprilie, Mirela Vaida a devenit de trei ori mămică. Pe micuțul Tudor Ștefan îl așteptau acasă surioara Carla, în vârstă aproape 5 ani și frățiorul Vladimir, care are 3 ani acum, care abia așteptau să-l cunoască pe mezin.

„Sunt primele Sărbători alături de cei trei copii, însă culmea, chiar anul ăsta nu petrecem în mod special. Vom fi acasă, în casa noastră în care ne-am mutat de curând şi sunt primele noastre Sărbători aici. Am schimbat apartamentul de trei camere cu o casă mare şi spaţioasă pentru noi şi nu ne îndurăm să plecăm de aici, mai ales că nici nu se anunţă zăpadă. Parcă niciunde nu e frumos ca în casa ta pe care te-ai chinuit să o construieşti în patru ani de zile şi pe care în sfârşit o vezi gata locuită. Este anul premierelor la mine, primul cu trei copii, e primul an în casa cea nouă şi e primul an alături cu soacra, aşa că o vom exploata la maximum din punctul ăsta de vedere, să ne gătească’, a povestit Mirela Vaida pentru VIVA!.