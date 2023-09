Mesaj saptamanal RUNE pe ZODII, 2-8 octombrie 2023. Noutati de la pietrele mistice!

ETALARE RUNE PENTRU SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Runa etalata – RAIDO, inversata. Raido iti vesteste sa fii atent la abilitatea ta de a te indrepta spre alti oameni pentru a-i aduce in cercul miscarilor din viata ta. Ai noroc in viitoarele calatorii dar nu te indeparta de oamenii necesari pe care sa ii ai alaturi. Runa Raido este simbolul calatoriei, a carului de razboi sau a tot ce inseamna cerc si mersul in bucla. Energia sa este de pamant precum o roca vulcanica si este conectata cu Tyr, zeul curajului si bataliilor vietii de zi cu zi. Raido transmite ca poti crea ca cerc in timp ce tu stai in mijlocul sau. Cuvinte ca reincepere, repetare, relocare, reconciliere, renegociere sau recirculare provin din energia acestei rune.

ETALARE RUNE PENTRU SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Runa etalata – SOWULO, inversata. Daca ai parte de o surpriza neplacuta sau asa crezi tu ca este, daca tu faci cuiva o surpriza si este considerata neplacuta, runa Sowulo inversata te invita sa te duci in interiorul tau si sa scoti adevarul adevarat la lumina. Ai actionat din adevar si iubire sau din frica sau control ? Runa este simbolul soarelui si este asociata cu razele sale cele mai puternice si stralucitoare. Energia sa se aseamana cu a unui bulgare urias si orbitor de lumina. Sowulo aduce adevarul vital la lumina pentru a fi cunoscut de tine si de cine are nevoie sa il stie. Energia sa este conectata cu zeul Balder, cel prea frumos, intelept, stralucitor si milostiv. Ori de cate ori nu esti in energia adevarului, Sowulo te va atentiona.

Citiți continuarea pe sfatulparintilor.ro