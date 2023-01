Diminetile sunt extrem de ocupate pentru o mamica, insa va invatam cateva trucuri care va vor ajuta sa aratati bine fara prea mare efort.

Machiaj simplu si rapid pentru mame ocupate

Cum iti pregatesti fata pentru machiaj

Ritualul facut la finalul zilei precedente este secretul unui machiaj de succes pentru mame. Este important sa va pregatiti tenul inainte de a merge la culcare, pentru a arata impecabil si gata de machiajul de dimineata.

Curata fata cu un toner si apoi aplica crema de noapte potrivita tenului tau. O fata curatata asa cum trebuie este protejata de posibilele neplaceri cauzate de porii acoperiti prea mult timp cu produse cosmetice.

Aplica fondul de ten potrivit

Dupa aplicarea cremei de zi, dimineata, se foloseste un fond de ten potrivit pentru a netezi pielea.

Machiaj rapid pentru pleoape

Un look rapid si sofisticat se poate crea in mai putin de un minut, folosind un rimel pentru curbarea genelor. Iti va face ochii sa para mai mari si va indeparta aspectul somnoros. Pentru un plus de efect, poti utiliza un curbator de gene. Daca acoperi pleoapa cu o bucatica de material in timp ce aplici mascara, vei scapa de grija si nu iti vei mai murdari fardul de ochi.

Cum aplici fardul de obraz pentru o fata stralucitoare

Aplica o cantitate mica fard sau bronzant pe pometi. Asta iti va oferi stalucire si iti va face fata mai frumoasa.

Machiajul rapid pentru buze

Aplicarea unui ruj de buze este si ea importanta. Pentru a-l face sa dureze mai mult va recomandam sa-l aplicati cu o pensula si pentru a finisa aplicati machiajul puneti putina pudra pe deasupra. Asta il va fixa si va dura ore bune.

Sursă text și foto: Lyla.ro