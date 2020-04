Îl credea cel mai bun bărbat, dar i-a aflat secretul: "O făcea chiar dacă eram gravidă!"

Emma Howells n-a bănuit nicio secundă că tocmai în casoleta cu care-şi trimitea logodnicul în fiecare zi la serviciu se ascundea un secret atât de odios... Bărbatul obişnuia să-şi ascundă acolo un telefon mobil cu care aranja cele mai "păcătoase" întâlniri... Dar nu cu cea care urma să-i devină soţie!

Grozăvia a fost descoperită întâmplător. În loc să găsească sandvişuri sau mâncarea pe care tot ea i-o pregătea acasă, Emma a descoperit un telefon mobil prin care Mike îşi aranja întâlnirile amoroase. Şi făcea asta de 5 ani... A fost devastată, dar imediat a luat decizia să-l părăsească pe Mike.

Cei doi se cunoscuseră pe un site de întâlniri şi, timp de doi ani, au avut o relaţie la distanţă, scrie The Sun. Ulterior, bărbatul s-a mutat cu Emma, în Pontyclun.

"Totul era minunat. După 18 luni, am rămas însărcinată... Am mers la cumpărături împreună, am amenajat camera bebeluşului. Noah era pur şi simplu perfect! Iar Mike era tot timpul cu mine. Credeam că aşa o să fie viaţa mea de atunci înainte... Într-o zi, m-a cerut de soţie. Nu stăteam prea bine cu banii, aşa că am tot amânat nunta. Nu m-a deranjat atâta timp cât Noah şi Mike erau fericiţi. Mike avea serviciul în apropierea casei. Uneori, pleca mai devreme la serviciu, alteori stătea peste program. Mă gândeam că este doar conştiincios cu munca lui", îşi aminteşte Emma.

Într-o zi, însă, Emma spăla vasele. În acest timp, Mike îi făcea baie copilului. La un moment dat, acesta a venit în bucătărie. Era schimbat la faţă. A întrebat-o ce face şi s-a uitat lung la punga cu pachetul de mâncare. Emma i-a spus că nu face nimic şi l-a rugat să se întoarcă la copil, să-l ajute cu baia. Şi-a dat imediat seama că-i ascunde ceva. După ce a ieşit din bucătărie, Emma a luat casoleta din pungă şi a deschis-o. Înăuntru era telefonul blestemat...

Devastată, femeia şi-a sunat sora şi a chemat-o la ei. În timp ce Emma l-a ţinut pe Mike ocupat sus, cerându-i s-o ajute cu copilul, sora ei s-a uitat în telefon. Găsise zeci de mesaje...

Când cei doi au venit în bucătărie, aceasta şi-a privit sora, apoi pe Mike şi a spus: "Se vede cu femei pentru sex!" În secunda următoare, Mike a ţâşnit din casă, fără să scoată o vorbă.

"Eram devastată, dar a trebuit s-o fac... Am luat telefonul şi am sunat-o. I-am spus că sunt partenera lui Mike. Femeia mi-a mărturisit că se întâlneau chiar la mine în casă... Chiar şi când eram însărcinată... I-am închis telefonul şi am început să plâng", povesteşte Emma.

"După o oră, Mike s-a întors. Mi-a povestit că o întâlnise în autobuz. S-au plăcut, au început să vorbească şi, de acolo, lucrurile au luat o întorsătură nefericită. Mi-a spus că-i pare rău. Apoi mi-a spus că o vedea de mai bine de 5 ani. Şi că nu era singura amantă... Erau şi altele", continuă aceasta.

"În acel moment, am simţit cum sângele începe să-mi fiarbă. Toată viaţa mea fusese distrusă înt-o secundă. I-am spus să plece", spune Emma.

Dar Mark a implorat-o să-l ierte. "Noah îl adora. Părinţii mei erau împreună de 40 de ani. Au avut şi ei probleme, dar le-au depăşit. Îmi doream ca şi fiul meu să aibă parte de aşa ceva, de o familie... Aşa că l-am iertat", adaugă aceasta.

A urmat o perioadă în care bărbatul a fost foarte grijuliu. Stătea tot timpul acasă. Apoi, în preajma Crăciunului, s-a întâmplat! Emma s-a dus cu Noah să-l ia pe acesta din staţia de autobuz. Când i-a văzut, Mike a aruncat ceva şi a rupt-o la fugă. Emma a ţipat să se oprească până când a făcut-o. L-a chemat apoi să aibă grijă de copil, timp în care s-a dus să ia obiectul aruncat. Era cutia de sandvişuri... Când a deschis capacul... Printre resturile de mâncare era un telefon mobil.

"M-am uitat în mesaje. Se întâlnea cu o femeie. Era aceeaşi...", a spus Emma.

Devastată, şi-a luat copilul şi a plecat acasă. Mike i-a urmat. A aşteptat în bucătărie, apoi i-a cerut din nou să-l ierte, să-i mai dea o şansă. Dar n-a mai primit-o. Nu şi de data aceasta... La scurt timp, bărbatul a fost dat afară din casă.

"Mi-am pierdut 10 ani din viaţă, dar Noah este cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat", a încheiat Emma.