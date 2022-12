In cazul in care are loc un abuz, efectele negative asupra sanatatii nu vor intarzia sa apara. Astfel, consumul a doua sau mai multe pahare de vin pe zi poate creste riscul de accident vascular cerebral, hipertensiune arteriala, boli hepatice, dar si anumite tipuri de cancer.

Franta si Italia se afla pe primele locuri in topul tarilor unde se consuma cel mai mult vin, urmate de Elvetia, Germania, Portugalia, Luxemburg si Statele Unite ale Americii.

Diferenta principala dintre vinul alb si cel rosu este aceea ca cel rosu contine de aproximativ 7 ori mai multi polifenoli decat vinul alb, ceea ce-i ofera un plus pentru organism.

Beneficiile vinului rosu

• Vinul rosu contine melatonina, un antioxidant care contribuie la reglarea ceasului biologic. Studiile au demonstrat ca un pahar de vin rosu baut inainte de culcare ajuta persoana in cauza sa adoarma mult mai usor. Soiurile bogate in melatonina sunt Cabernet Sauvignon, Merlot sau Sangiovese.

• Un pahar de vin rosu la masa stimuleaza digestia, astfel polifenolii din vin functioneaza ca un pansament gastric in contact cu compusii chimici din alimente si relaxeaza muschii stomacului in timpul digestiei.

• Vinul rosu consumat cu moderatie (nu mai mult de 300 ml in timpul mesei) ajuta la scaderea tensiunii arteriale. Mai mult, flavonoidele si saponinele, doi compusi ai vinului, contribuie la prevenirea unor afectiuni ale inimii.

• Antioxidantii care se afla in vinul rosu sunt foarte buni pentru sanatatea pielii, in special pentru ten. Conform studiilor, resveratrolul prezinta reale proprietati antiimbatranire.

• Tot resveratrolul contribuie la cresterea colesterolului bun (HDL).

• Polifenolii aflati in vinul rosu contribuie la mentinerea sanatatii vaselor de sange, ajutand la crearea oxidului nitric, o substanta cu rolul in relaxarea tesuturilor, fiind practic un bun tonic vascular.

• Persoanele in varsta care beau un pahar de vin rosu la masa se pare ca se bucura de o sanatate mintala buna si nu sunt supuse riscului de instalare a dementei si a bolii Alzheimer.

Inclusiv depresia poate fi prevenita cu ajutorul acestei bauturi, cu conditia sa fie consumata in doze minime.

• Vinul are efect antioxidant. Un consum regulat si moderat de vin rosu duce la cresterea nivelului de glutation, cel mai puternic antioxidant al organismului.

• Vinul reduce oxidarea grasimilor.

• Vinul rosu este recunoscut si pentru efectul sau antiinflamator.

• O serie de studii au demonstrat ca vinul rosu poate reduce riscul aparitiei cancerului renal. Consumarea a doua pahare de vin rosu pe saptamana duce la scaderea cu pana la 40% a riscului de cancer renal.

• Raceli mai rare. Astfel, sunt studii care sustin ca persoanele care beau vin prezinta cu 40% mai putine sanse sa raceasca fata de cele care nu beau vin decat ocazional.

• Protejeaza impotriva cancerului de prostata. Barbatii ce beau intre patru si sapte pahare de vin pe saptamana au un risc redus cu 50% de aparitie a cancerului de prostata. De asemenea, se pare ca resveratrolul reduce riscul cancerului de colon.

Sursă text: sfatulmedicului.ro