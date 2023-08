BERBEC

Ca Berbec, vei prelua întotdeauna conducerea, mai ales în situații dificile. La fel ca Mulan, nu-ți place să stai pe margine, dar din când în când poți fi puțin prea impulsivă, așa că asigură-te întotdeauna că ai un balaur de încredere (o va face și un om) pentru a te opri din a face alegeri greșite, scrie spectacola.ro.



TAURUL

Taurul este cunoscut pentru încăpățânare, dar dacă o vrăjitoare malefică te închide într-un turn și singura cale de ieșire este prin părul tău, o poți numi în schimb „perseverență”. La fel ca Rapunzel, ești un prieten răbdător și, de obicei, ai o perspectivă realistă asupra vieții - la propriu, odată ce ai ieșit din acel nenorocit de turn.

GEMENI

Ești cunoscut pentru versatilitatea și abilitatea ta de a merge după cum te duce valul, așa cum a făcut-o Jasmine atunci când a fugit de la palatul sultanului și a decis să trăiască ca țăran doar pentru a se distra. De asemenea, gemenii se plictisesc cu ușurință, motiv pentru care este important să-ți găsești un iubit cu un covor magic care te poate duce oriunde.

RAC

Racii sunt foarte în contact cu emoțiile lor, ceea ce, din păcate, înseamnă și că pot ține supărarea mai bine ca oricine. Precum Megara, dacă iubitul tău semizeu Hercules s-ar muta pe Muntele Olimp fără tine, ai fi supărat în legătură cu asta pentru tot restul vieții tale muritoare.

LEU

Ca un Leu, sunteți cu totul în centrul atenției. A avea o coamă stufoasă de păr roșu precum Merida va ajuta cu siguranță în acest sens, dar dacă acest lucru nu este posibil, creativitatea ar trebui să-și spună cuvântul. Leii adoră, de asemenea, sportul și exteriorul, ceea ce este minunat, pentru că știi ce sport poți face în aer liber? TIR cu arcul!

FECIOARA

În interviurile de angajare, primul lucru pe care îl menționezi este ca unul dintre punctele tale forte este „atenția la detalii”. Alți oameni - de exemplu, șapte pitici care trăiesc în mizerie de cine știe cât timp- s-ar putea să te numească pe tine, Albă ca Zăpada, o perfecționistă. Când cazi în comă provocată de un măr otrăvit, ei vor spune: „Nici măcar nu știam cât de bine o duceam!”

BALANȚĂ

Balanțele sunt cunoscute pentru că îi pun mereu pe ceilalți pe primul loc, „alții” aici însemnând ratoni, colibri, salcie vorbitoare și coloniști care au venit să vă ia pământul. Acesta este motivul pentru care semnul este reprezentat de bananță - pentru că tu, ca Pocahontas, prețuiești corectitudinea mai presus de toate și știi că fiecare stâncă și copac și creatură are o viață, are un spirit, are un nume.

SCORPIONUL

Al optulea semn al zodiacului este extre de intens, cu un acerb sentiment de ambiție și o dorință pasională de a deține controlul. De asemenea, se întâmplă să fie un semn al apei și, atunci când este înghețată, apa se transformă în gheață, făcând astfel acest lucru un descriptor perfect al Elsei. Amintiți-vă că trebuie să învățați cum să nu vă temeți de propria voastră putere. Ești una cu vântul și cerul.

SĂGETĂTOR

Săgetătorii își iubesc libertatea, așa că, dacă te găsești închis într-un castel cu obiecte vorbitoare și o fiară îngrozitoare, nu vei fi fericit de asta. La fel ca Belle, îți place să înveți, dar această curiozitate te poate duce ocazional pe o cale întunecată (și chiar în aripa de vest, unde ți s-a spus explicit să nu mergi).

CAPRICORNUL

În calitate de Capricorn, ești cel mai practic și disciplinat dintre toate semnele, motiv pentru care te poți lega cu adevărat de visul Tianei de a-și deschide propriul restaurant. Viața de prințesă este pentru acei Gemeni visători! Capricornii urăsc, de asemenea, atunci când lucrurile le stau în cale, așa că, la fel ca Tiana, vor fi foarte nemulțumiți dacă vor fi transformați într-o broască.



VĂRSĂTOR

Vărsătorul este unul dintre cele mai prietenoase semne și, la fel ca Cenușăreasa, vei purta o conversație cu oricine, chiar și cu șoarecii care locuiesc în camera ta. Această excentricitate este ceea ce te face atât de iubitor, dar uneori îți poate sta în cale - ca atunci când te hotărăști să-ți faci propria rochie de bal din hainele mamei tale, cu ajutorul păsărilor.

PEȘTI

Peștilor le place să viseze cu ochii deschiși și, ca urmare, sunt mult mai introspectivi decât alte semne zodiacale. Această calitate vă va servi bine atunci când vă oferiți vocea unei vrăjitoare a mărilor în schimbul picioarelor, dar s-ar putea să vă împiedice atunci când încercați să seduceți un prinț. Aveți grijă ca visele voastre să nu vă ocupe prea mult din timp, totuși sau, ca și Ariel, vă veți petrece zilele gândindu-vă unde sunt oamenii în loc să ieșiți din carapace și să dansați singuri.