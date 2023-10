Astăzi, sâmbătă 21 octombrie 2023, Horoscopul zilei ne avertizează asupra energiei puternice si dificil de gestionat care ne va influenta in mod direct. Soarele si Pluto vor face o cuadratură, ceea ce ne poate înzestra cu o ambitie excesiva ce poate duce la reactii impulsiv-agresive si imprudente. Acest val de energie poate fi in acelasi timp pozitiv si negativ, fiind necesar sa invatam sa il controlam si sa il directionam in mod adecvat.