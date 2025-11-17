Horoscop marți, 18 noiembrie 2025

Berbec

Iubire - Chestiunile ce țin de romantism și plăcere devin importante. Fiți atenți cui vă destăinuiți aspirațiile.

Sănătate - Există un anume disconfort sufletesc acumulat peste zi. Eliberați-vă tensiunea în mod controlat și conștient.

Bani - Încercați să mulțumiți pe toată lumea și riscați să ignorați anumite detalii în propriile sarcini.

Taur

Iubire - Toată lumea are ceva să vă comunice. Atenție la surplusul de informații și să nu vă încărcați cu povești inutile.

Sănătate - Sănătatea fizică vă susține. Ocupați-vă de partea de dezvoltare personală, indiferent că e curiozitate sau interes real.

Bani - Sunteți când generos cu banii, când extrem de zgârcit. Vă este teamă să vă îndatorați sau să rămâneți fără economii. Căutați calea de mijloc.

Gemeni

Iubire - Instinctele nu vă înșeală. Simțiți când prietenii au nevoie de voi și maniera e optimă pentru a oferi sprijin.

Sănătate - Se pot accentua anxietatea și sentimentele de vulnerabilitate. Meditați, urmăriți clipuri motivaționale pentru a ieși din stare.

Bani - Monitorizați stările emoționale și nu cheltuiți la sfatul celor din jur care sunt la fel de sensibili afectiv.

Rac

Iubire - E necesar să se încerce o detașare controlată de tot ceea ce nu vă mai aduce satisfacție.

Sănătate - Continuă ritmul lent dar sigur de suprasolicitare la locul de muncă. Căutați să vă relaxați.

Bani - Oricât de neplăcute și costisitoare ar fi sarcinile cu care vă încarcă alții azi, preluați-le!

