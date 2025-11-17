Horoscop marți, 18 noiembrie 2025
Berbec
Iubire - Chestiunile ce țin de romantism și plăcere devin importante. Fiți atenți cui vă destăinuiți aspirațiile.
Sănătate - Există un anume disconfort sufletesc acumulat peste zi. Eliberați-vă tensiunea în mod controlat și conștient.
Bani - Încercați să mulțumiți pe toată lumea și riscați să ignorați anumite detalii în propriile sarcini.
Taur
Iubire - Toată lumea are ceva să vă comunice. Atenție la surplusul de informații și să nu vă încărcați cu povești inutile.
Sănătate - Sănătatea fizică vă susține. Ocupați-vă de partea de dezvoltare personală, indiferent că e curiozitate sau interes real.
Bani - Sunteți când generos cu banii, când extrem de zgârcit. Vă este teamă să vă îndatorați sau să rămâneți fără economii. Căutați calea de mijloc.
Gemeni
Iubire - Instinctele nu vă înșeală. Simțiți când prietenii au nevoie de voi și maniera e optimă pentru a oferi sprijin.
Sănătate - Se pot accentua anxietatea și sentimentele de vulnerabilitate. Meditați, urmăriți clipuri motivaționale pentru a ieși din stare.
Bani - Monitorizați stările emoționale și nu cheltuiți la sfatul celor din jur care sunt la fel de sensibili afectiv.
Rac
Iubire - E necesar să se încerce o detașare controlată de tot ceea ce nu vă mai aduce satisfacție.
Sănătate - Continuă ritmul lent dar sigur de suprasolicitare la locul de muncă. Căutați să vă relaxați.
Bani - Oricât de neplăcute și costisitoare ar fi sarcinile cu care vă încarcă alții azi, preluați-le!
