Berbec (21 martie - 20 aprilie)

Tendința Berbecului de a domina pe plan amoros se intensifică în acest an. Cuplurile longevive pot avea conflicte aprige la începutul anului. Pentru a relaxa atmosfera, Berbecii trebuie să-și domolească latura dominantă și să se gândească mai degrabă la confortul celui/celei de lângă ei decât la propria persoană. Bunăvoința și înțelegerea reciprocă vor rezolva orice criză minoră sau majoră din viața ta amoroasă în acest an.

La începutul anului, există șanse de a recupera banii pe care este posibil să-i fi împrumutat prietenilor și familiei. Ca Berbec, îți este greu să spui ”nu” altora și, prin urmare, uneori ajungi să cheltuiești exagerat pentru ei, în special pentru sexul opus. În timp ce satisfacția pe care o obținem când cheltuim pentru cineva drag este de neegalat, dacă intenția din spatele acestui gest este de a câștiga pe cineva, atunci pregătește-te să fii dezamăgit/ă.

Cel mai probabil, progresul în carieră va fi pe drumul cel bun după luna mai. Atingerea obiectivelor de muncă va fi un proces mai ușor, ceea ce îți va crește stima de sine. Pentru cei care caută un loc de muncă sau o avansare, luna aprilie va veni cu vești bune. Perspectivele pentru promovare sunt mai mari pentru nativii Berbec în a doua jumătate a anului.

Deoarece Berbecul este foarte muncitor, el este, în general, și foarte stresat. De acum înainte, nu numai sănătatea fizică a Berbecului are nevoie de o atenție deosebită, ci și sănătatea mintală. Astrele îți recomandă să nu faci compromisuri în ceea ce privește obiceiurile alimentare doar de dragul unor sarcini suplimentare.

Taur (21 aprilie - 21 mai)

Dacă ești în căutarea unui partener, primele luni ale anului nu vor fi favorabile pentru tine, dar lunile ulterioare te vor ajuta să-ți găsești un partener de viață pentru totdeauna. Pentru cei care se află deja într-o relație de lungă durată, va fi o perioadă dificilă în ceea ce privește dragostea. Există risc mare de despărțire.



De la începutul acestui an și până la sfârșitul lui, vei avea un venit constant. Vor exista și alte câteva surse de unde vei obține bani. Nu va fi nicio problemă să câștigi și să produci. Totul îți va veni ușor și natural.



La începutul anului, va trebui să te confrunți cu unele dificultăți. Dacă ești în căutarea unui loc de muncă sau ești dispus/ă să îți schimbi locul de muncă, atunci perioada de început a anului nu va fi foarte favorabilă pentru tine. Lucrurile încep să se îmbunătățească în a doua jumătate a anului. Prin urmare, astrele te sfătuiesc să aștepți cu răbdare tot ce are legătură cu cariera la început de an.



La începutul anului, lucrurile vor fi foarte bune, nu vor fi probleme în ceea ce privește sănătatea. Cu toate acestea, situația nu va rămâne aceeași pe tot parcursul anului, pentru că după ceva timp te poți lovi de unele probleme, mai ales în ultimele luni din 2023.

