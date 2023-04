Berea are următoarele bneficii pentru sănătate:

- Proprietati anti-cancer. Un compus flavonoid numit Xantohumol, care se gaseste in hameiul utilizat pentru producerea berii, joaca un rol major in prevenirea cancerului, inclusiv a celui de prostata. Potrivit cercetatorilor, berea este si o sursa buna de polifenoli, datorita cerealelor integrale folosite la fermentarea berii. Berea s-a dovedit la fel de eficace ca vinul rosu in lupta impotriva cancerului.

- Reduce riscul aparitiei de boli cardiovasculare. Berea contine vitamine din grupul B, care protejeaza impotriva bolilor de inima prin prevenirea acumularii compusului numit homocisteina. Berea are efecte de subtiere a sangelui, prevenind formarea de cheaguri (care pot provoca blocarea arterelor coronare). Consumul moderat de bere reduce riscul inflamatiilor (una din cauzele principale ale aterosclerozei).

- Previne formarea de pietre la rinichi. Berea are continut ridicat de potasiu si este saraca in sodiu. Berea este o sursa bogata de magneziu, care scade probabilitatea formarii de pietre la rinichi.

- Imbunatateste functia creierului. In timp ce consumul excesiv de alcool provoaca leziuni ireparabile la nivelul creierului, consumul moderat de bere stimuleaza functia creierului.

In urma unui studiu recent s-a constatat ca cei care au baut un pahar de bere in fiecare zi, au prezentat o activitate cerebrala (masurata prin teste cognitive si de memorie) cu 20% mai buna decat cei care nu au consumat bere. Consumul moderat de alcool poate proteja vasele de sange din creier, diminuandu-se astfel riscul de accident vascular cerebral.

- Intareste sistemul osos. Consumul moderat de bere protejeaza oasele datorita continutului sau ridicat de siliciu. In urma unui studiu recent efectuat pe subiecti de ambele sexe care au baut 1-2 pahare de bere pe zi, s-a constatat ca acestia au avut o densitate osoasa mai mare decat cei care nu au consumat bere in cadrul studiului.

Berea mai are in compozitie siliciu care este rapid absorbit de organism si stimuleaza consolidarea celulelor din sistemul osos, explicand efectul protector al berii asupra oaselor.

- Regleaza tensiunea arteriala. Bautorii de bere au o tensiune arteriala mai mica, comparativ cu persoanele consumatoare de vin sau bauturi alcoolice spirtoase. Berea ajuta la reducerea hipertensiunii arteriale si la relaxarea vaselor de sange.

- Ajuta la curatarea tractului gastrointestinal. Berea este o sursa buna de fibre solubile, care imbunatatesc starea generala de sanatate a organismului, deoarece acestea ajuta la eliminarea toxinelor din tractul digestiv.

- Consumul moderat de bere creste durata de viata. Un studiu recent a raportat ca persoanele care consuma bere (cu moderatie) traiesc mai mult. Cercetatorii estimeaza ca berea previne aproximativ 25000 de decese pe an, deoarece aceasta reduce riscul de boli de inima, diabet si accident vascular cerebral (cateva din principalele cauze de mortalitate in intreaga lume).

Sursă text: Sfatulmedicului.ro