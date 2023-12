Ce este kiwi SunGold

Acest fruct de kiwi este galben, spre deosebire de cel obișnuit, care este verde.

Un kiwi SunGold conține 130 mg de vitamina C pentru o bucată de 80 g de fruct. Varietatea verde conține 70 mg de vitamina C și are dimensiuni ceva mai mici.

Spre deosebire de kiwi verzi, care are o piele maro pufoasă, o formă ovală și interiorul verde, acest kiwi galben sau auriu are o piele netedă, fără par. De asemenea, kiwi aurii conțin peste 290% din vitamina C de care ai nevoie zilnic.

Deși acest studiu privind efectele consumului zilnic de kiwi a fost de dimensiuni reduse – fiind alcătuit din doar 24 de bărbați sănătoși cu vârste cuprinse între 25 și 60 de ani, fără antecedente de diabet de tip 1 sau 2 sau intoleranță la glucoză – rezultatele au fost promițătoare.

Nu numai că participanții și-au mărit nivelul de vitamina C, dar și aportul de fibre a crescut, iar biomarkerii lor inflamatori și metabolici nu au fost afectați în mod negativ.

Kiwi auriu se găsește și în supermarketurile din România. Dacă nu îl găsești, este foarte sănătos și cel verde, obișnuit.

De ce e bine să-l consumi zilnic

Oamenii de știință au descoperit că persoanele care au mâncat patru kiwi pe zi au raportat o congestie mai puțin severă și dureri de gât decât grupul de control. Participanții care au mâncat fructul în fiecare zi au observat, de asemenea, că simptomele răcelii lor s-au rezolvat mai repede decât cei din grupul de control.

Cercetările au descoperit că un consum regulat poate crește colesterolul HDL (colesterolul „bun”), reduce trigliceridele și scade tensiunea arterială.

În general, experții recomandă două fructe de kiwi pe zi pentru o sănătate optimă.

Atenție la alergia la kiwi

Acest fruct delicios este un puternic alergen, de aceea există multe persoane care nu îl pot consumă.

„Dacă observi orice simptom al unei alergii, atunci este important să consulți medicul. Această include mâncărimi în gât, vărsături, limba umflată, probleme de înghițire, apariția urticariei și dificultăți de respirație”, a explicat medicul Laura Purdy pentru publicația Health.

SURSA