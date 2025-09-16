Totul pornește de la melanină

Specialiștii explică faptul că responsabil pentru variațiile de culoare este un pigment numit melanină, prezent în iris – partea colorată a ochiului. Cantitatea și distribuția acestui pigment dictează intensitatea culorii.

Ochii căprui – conțin cea mai mare cantitate de melanină, ceea ce face ca lumina să fie absorbită, rezultând o culoare profundă, întunecată.

Ochii albaștri – au foarte puțină melanină. Nuanța lor nu vine de la pigment, ci de la modul în care lumina este dispersată în iris, prin efectul Tyndall, același fenomen care face cerul să pară albastru.

Ochii verzi – apar printr-un echilibru subtil între o cantitate moderată de melanină și dispersia luminii.

Ochii hazel – sunt considerați cei mai versatili, deoarece pigmenții nu sunt distribuiți uniform, ceea ce creează combinații de căprui, verde și auriu care se schimbă în funcție de lumina din jur.

Rolul genelor și miturile demontate

Mult timp s-a crezut că o singură genă decide culoarea ochilor, pe un model simplu de tipul „maro bate albastru”. Cercetările genetice recente au arătat însă că realitatea este mult mai complexă: mai multe gene contribuie la determinarea nuanței finale.

Acest lucru explică de ce doi frați pot avea ochi complet diferiți sau de ce părinții cu ochi albaștri pot avea un copil cu ochi verzi sau căprui deschis. La bebeluși, mai ales în Europa, ochii sunt adesea albaștri sau gri la naștere, urmând ca, pe măsură ce nivelul de melanină crește în primii ani de viață, culoarea să se stabilizeze.

Sursă text: Click.ro