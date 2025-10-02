Fie că este pregătit casă sau achiziționat din comerț, mustul este apreciat pentru aroma sa inconfundabilă și dulceața specifică. Mai mult, această băutură este o sursă bogată de vitamine, minerale și antioxidanți, ceea ce îi conferă o valoare nutrițională remarcabilă.

Beneficii pentru sănătate

Mustul conține vitamina C (acid ascorbic), esențială pentru imunitate și sănătatea pielii; mangan, important pentru oase și neurotransmițători; precum și flavonoide și polifenoli, antioxidanți care protejează celulele de stresul oxidativ și inflamații, potrivit specialiștilor de la „Healthline”.

Pe lângă toate acestea, studiile arată că mustul poate crește diversitatea microbiomului intestinal, ceea susține sănătatea digestivă, și inclusiv ajută la scăderea nivelului de colesterol și trigliceride din sânge, un beneficiu major adus pentru sănătatea inimii.

Cine trebuie să îl consume cu prudență

Consumul de must poate avea, așadar, multe avantaje, însă băutura trebuie servită cu moderație, deoarece are un conținut ridicat de zaharuri naturale și calorii. În cantități mari, acestea pot crește nivelul glicemiei și pot favoriza creșterea în greutate.

Cum se păstrează mustul mai mult timp

Spre deosebire de alte băuturi dulci, mustul începe foarte repede să fermenteze. În timpul acestui proces, zaharurile naturale sunt transformate de drojdii în alcool și dioxid de carbon, iar lichidul dulce se schimbă treptat în vin. Totuși, dacă vrei să te bucuri mai mult timp de savoarea mustului, există câteva trucuri simple care te pot ajuta:

Prima metodă: toarnă băutura în sticle sau pungi speciale și pune-le în congelator. Astfel, mustul își păstrează aroma, dulceața și proprietățile naturale chiar și luni întregi.

A doua metodă presupune fierberea mustului. Pune-l într-un vas la foc încet pentru câteva minute și îndepărtează spuma care se formează la suprafață cu o lingură. Apoi, toarnă-l în sticle sau borcane curate și sigilează ermetic recipientele, astfel încât aerul să nu pătrundă în interior.

Sursă text: Click.ro