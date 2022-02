Preparatul îți va reuși numai dacă ții cont de câteva trucuri. Succesul unei fripturi reușite stă în sunetul produs de bucata de carne atunci când este pusă în tigaie, potrivit gustos.ro.

Carnea își modifică aroma și culoarea numai când e supusă la temperaturi mari. Rezultatele apar astfel doar dacă tigaia este încinsă. Dacă nu vei auzi carnea sfârâind, înseamnă că trebuie s-o mai lași puțin pe foc.

Alte trucuri pentru prepararea la tigaie a unei fripturi perfecte:

- folositi un pic de unt, in loc de ulei;

- puneti in tigaie, langa carne, si cateva ierburi aromatice si condimente: rozmarin, usturoi, piper, felii de lamaie etc.

- marinati carnea inainte de a o prepara termic;