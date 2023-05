In Japonia si in alte tari asiatice, este foarte populara ideea conform careia grupele de sange modeleaza personalitatea, temperamentul si compatibilitatea cuiva cu alte persoane.

Descopera si tu ce calitati si defecte ai in functie de grupa sanguina cu care te-ai nascut!

Personalitatea persoanelor cu grupa de sange A

Oamenii cu grupa de sange A sunt calme la exterior, insa acest lucru poate ascunde framantarile care au loc in interiorul lor. Ei sunt cel mai adesea perfectionisti si au o sensibilitate specifica, pe care nu o manifesta prea mult din cauza introvertirii. Persoanele cu grupa sanguina A stiu sa asculte si sunt romantice, avand de multe ori tendinta de a evada in lumi imaginare, scrie Diva Hair. Din punct de vedere fizic, cei cu grupa de sange A sunt putin mai fragili decat restul oamenilor, iar stresul le afecteaza repede imunitatea.

Calitati: rabdatori, punctuali, romantici, precauti

Defecte: incapatanati, complexati, rigizi, secretosi

Compatibilitate: grupele A si AB

Persoane celebre cu grupa de sange A: George W. Bush, Britney Spears, Richard Nixon

Cariera: contabil, economist, programator, jurnalist

Personalitatea persoanelor cu grupa de sange B

Cei cu grupa sanguina B sunt foarte ambitiosi si sunt capabili sa duca la bun sfarsit orice insarcinare intr-un timp foarte scurt. Deschisi si fermecatori, ei citesc cu usurinta oamenii, insa pot deveni putin cam critici in anumite situatii. Persoanele cu grupa de sange B sunt impulsive si individualiste, iar de cele mai multe ori isi croiesc singure un drum in viata. In acelasi timp, sunt considerate a fi prieteni buni si sunt departe de a fi plictisitoare, motiv pentru care au destui oameni in jur.

Calitati: optimisti, pasionali, flexibili, independenti, creativi

Defecte: uituci, egocentrici, iresponsabili, curiosi

Compatbilitate: grupele B si AB

Persoane celebre cu grupa de sange B: Jack Nicholson, Luciano Pavarotti, Leonardo DiCaprio

Cariera: bucatar, hair-stylist, om de televiziune.

Personalitatea persoanelor cu grupa de sange AB

Nu este surprinzator ca persoanele cu grupa de sange AB pot avea o personalitate duala, imprumutand trasaturi de la grupele A si B. Ele pot fi timide si deschise in acelasi timp sau nesigure si increzatoare simultan. Desi adesea ies in evidenta intr-o multime, nu le place sa fie in centrul atentiei si nu apreciaza etichetele. Persoanele cu grupa de sange AB au o logica dezvoltata si o corectitudine aparte. Fiind de incredere, ele sunt inconjurate de numerosi prieteni.

Calitati: empatici, calmi, rationali, de incredere

Defecte: indecisi, neiertatori, inchisi in ei

Compatibilitate: cu oricare grupa de sange

Persoane celebre cu grupa de sange AB: Marilyn Monroe, Mick Jagger, Thomas Edison

Cariera: avocat, profesor, asistent social

Personalitatea persoanelor cu grupa 0

Cei care s-au nascut cu grupa sanguina 0 sunt persoane care vor sa se afle in lumina reflectoarelor. Adesea populari si foarte increzatori in fortele proprii, oamenii cu aceasta grupa de sange reusesc sa atraga mereu atentia celor din jur si sa faca o impresie buna. Ei sunt considerati a fi foarte atractivi si adesea ajung in pozitii de conducere datorita sarmului. Incapatanarea ii ajuta sa isi atinga scopurile.

Calitati: fermecatori, increzatori in fortele proprii, ambitiosi

Defecte: vanitosi, lipsiti de tact, insensibili

Compatibilitate: 0 si AB

Persoane celebre cu grupa de sange 0: Jehn Lennon, Paul Newman, Elvis Presley

Cariera: politician, broker, atlet, bancher