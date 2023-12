Unele cercetări au arătat că nu există dovezi care să demonstreze că între băutul cafelei și creșterea riscul de boli cardiovasculare sau cancer ar exista o legătură directă.

Pe de altă parte, însă, rutina modernă bazată pe adăugarea de zahăr procesat, smântână sau alte topinguri chimice, transformă cafeaua simplă într=o băutură mult mai periculoasă pentru sănătate.

Schimbarea băuturii de dimineață nu înseamnă trecerea la prepararea unei băuturi complicat de realizat. Spre exemplu, cea mai la îndemănă alegere este apa cu lămâie care nu conține nici calorii și nici cofeină și în plus oferă și o doză de vitamina C ce are rol antioxidant și care joacă un rol de bază în sistemul imunitar.

Un singur pahar de apă cu lămâie preparat adăugând sucul de la o jumătate de lămâie oferă aproximativ 10% din doza zilnică recomandată de vitamina C. Dacă nu vă place lămâia la prima oră a dimineții, puteți consuma în schimb apă cu castraveți, mentă, sau fructe de sezon.

Dacă vreți totuși o opțiune caldă, cicoarea este din ce în ce mai des promovată ca o alternativă la cafea. În plus, cicoarea conține un tip de fibre prebiotice numite inulină, precum și compuși care pot juca un rol în susținerea sănătății intestinale, precum și a sănătății inimii.

La fel ca boabele de cafea, rădăcina de cicoare poate fi prăjită, măcinată și preparată într-o băutură fierbinte delicioasă.

Atenție însă, dacă nu renunțați și la adaosurile nesănătoase pe care le foloseați în cafea, efectul general este semnificativ mai mic!