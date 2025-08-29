Vești bune pentru patru zodii din horoscop. Începând de astăzi, de la ora 09:00, cei născuți sub aceste semne zodiacale au intrat sub protecția divină, iar astrele le-au pregătit surprize de proporții și vor revărsa asupra lor noroc din plin, dar și noi oportunități. Astrologii spun că urmează o perioadă cu adevărat fabuloasă pentru acești nativi care sunt sfătuiți să profite din plin.