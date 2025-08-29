Ingrediente
- 250 g făină
- 7 g praf de copt
- un praf de sare
- 250 ml lapte
- 50 g zahăr
- 1 linguriță extract vanilie
- 1 ou
- 2 mere mari, curățate și date prin răzătoare
- ulei, pentru prăjit
- zahăr pudră, pentru presărat
Mod de preprare
Într-un bol, amesteci făina cu praful de copt, cu zahărul și cu sarea. În alt bol, bați oul cu laptele și vanilia.
Torni lichidul peste ingredientele uscate și amesteci până obții un aluat gros, ușor curgător. Adaugi merele scurse și amesteci ușor.
Încingi o tigaie cu puțin ulei, la foc mediu. Cu o lingură, iei porții din aluat, pui în tigaie și aplatizezi ușor.
Prăjești 2-3 minute pe fiecare parte, până devin aurii. Scoți pe șervet de hârtie, presari zahăr pudră și le servești calde.
Sursă text: Click!Poftă bună