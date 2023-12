Gigantul tehnologic cu sediul în California a publicat luni "Anul în căutare", o trecere în revistă a celor mai importante interogări globale din 2023.

Aflăm astfel că Damar Hamlin a fost cea mai importantă persoană în topul Google în materie de căutare în acest an. Jucătorul echipei Buffalo Bills din NFL a fost la un pas de a face un stop cardiac pe teren în timpul unui meci din ianuarie, dar de atunci a avut o revenire spectaculoasă.

Următoarea personalitate de care sunt interesați oamenii pare să fi fost actorul american Jeremy Renner, care a supravieţuit unui grav accident cu un plug de zăpadă la începutul anului 2023. Între timp, regretatul Matthew Perry şi Tina Turner au condus tendinţele de căutare în rândul persoanelor notabile care au decedat.

În lumea divertismentului, "Barbie" a dominat anul acesta tendinţele în materie de filme în căutările Google, urmat de "Oppenheimer" şi de thrillerul indian "Jawan".. În domeniul televiziunii, "The Last of Us", "Wednesday" şi "Ginny and Georgia" au fost primele trei seriale în trend în 2023.

Melodia "Idol" a lui Yoasobi a fost cel mai bun cântec în trending pe Google la căutări. Au urmat "Try That In A Small Town" a lui Jason Aldean - care a urcat în topuri după controversele din această vară - şi "Bzrp Music Sessions, Vol. 53" a lui Shakira şi Bizarrap.

Şi acesta este doar vârful icebergului pentru tendinţele de căutare globală ale Google pentru 2023.

Bibimbap a fost cea mai importantă reţetă în tendinţe.

Rezultatele căutărilor din 2023 au fost colectate în perioada 1 ianuarie-27 noiembrie, anunță reprezentanții companiei.