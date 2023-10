Afla ce zodii depresive se gasesc intr-un top 4 si cum le poti ridica moralul pe viitor!

4. Capricorn

Desi fac parte dintre semnele zodiacale puternice, Capricornii nu sunt exclusi din topul zodiilor depresive. Ei nu isi arata suferinta celor din jur din dorinta de a nu parea slabi in fata lor. Faptul ca sunt pesimisti nu ii ajuta deloc in viata. Nemultumirile adunate de-a lungul timpului se transforma in frustari care cu greu mai pot fi controlate. Odata ce paharul s-a umplut, nu va mai trece mult timp pana sa se reverse vulcanul. Daca vrei sa ajuti o persoana draga aflata in acest semn zodiacal, categoric trebuie sa ii demonstrezi ca esti de incredere, altfel nu isi va deschide sufletul in fata ta.

3. Balanta

Stresul, singuratatea si nesiguranta sunt starile vinovate de depresia unei Balante. Reprezentantilor le place sa traiasca in armonie, fara frica zilei de maine. Desi nu obisnuiesc sa isi deschida intotdeauna sufletul si afiseaza un zambet fals, nu inseamna ca sunt fericiti si impacati cu viata lor. Un tratament de relaxare, o calatorie si cateva cuvinte motivationale le pot ridica nativilor moralul. Tot ceea ce ii linisteste va evapora aburii depresiei, insa ceea ce ii ajuta cu adevarat este sa stie ca vor putea sa rezolve problemele cu care se confrunta. Balantele nu sunt genul de persoane care sa se imbete cu apa rece, astfel ca nu are sens sa le minti. Nu uita ca ele apreciaza mult mai mult adevarul decat o minciuna frumoasa.

2. Rac

Semn de apa, Racul este unul dintre cele mai sensibile semne zodiacale ale horoscopului, avand sanse mari sa dezvolte stari de depresie de-a lungul vietii. Unul dintre motivele care le poate starni nativilor tristete in suflet este faptul ca se simt singuri, dominati de ideea ca nu ii iubeste nimeni cu adevarat. Ei nu suporta sa nu aiba sprijin din partea familiei sau a prietenilor, pentru ca nu pot sa faca fata greutatilor vietii. In plus, au tendinta sa traiasca in trecut si se ataseaza cu usurinta de orice. Pentru a-i ridica moralul unui reprezentant al zodiei, arata-i cat de mult inseamna pentru tine. Nu il lasa sa se izoleze, ci organizeaza reuniuni cu familia sau prietenii. Nu in ultimul rand, demonstreaza-i ca ii esti aproape atunci cand are nevoie de un umar pe care sa planga. Nu te va uita si isi va arata mereu recunostinta fata de tine.

1. Pesti

Din nefericire, semne zodiacale care pun totul la inima, Pestii ocupa locul intai in topul zodiilor depresive. Ei se lasa coplesiti de emotii si tind sa analizeze totul in detaliu, cautand parca motive in plus sa sufere. In loc sa lupte sa iasa din starea respectiva, se adancesc si mai rau intr-un taram al deznadejdii. Putini reprezentanti ai zodiei au puterea sa isi revina singuri dupa o trauma interioara puternica. Ei au nevoie de cineva care sa ii asculte de fiecare data cand se simt deprimati si sa le faca pe plac, in special in momentele cand sunt cu moralul la pamant. Scapa-i de tendinta de victimizare care le da deseori batai de cap si ii vei ajuta enorm pe nativii zodiei. De asemenea, sprijina-i in lupta pentru urmarirea viselor si nu ii lasa sa-si piarda motivatia in viata.