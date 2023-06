Sox, un motan roşcat cu alb din Herne Bay, comitatul Kent, a călătorit până în localitatea Whitstable într-o maşină, apoi s-a urcat într-un alt vehicul care călătorea spre Wallington, în sudul Londrei, relatează BCC preluat de HotNews.ro.

Proprietara motanului, Jessica Roe, a declarat că de-a lungul timpul a trebuit să-l recupereze pe Sox din locuri care mai de care mai diverse, și aici vorbim despre şcoli, birouri, o piscină, un camion Amazon, un club de noapte şi chiar dintr-o kebăbărie.

Referitor la ultima pățanie a motanului, Roe a povestit la BBC Radio că i s-a spus că Sox a intrat în maşina unei femei duminică după-amiază. Aceasta l-a dus la un veterinar din Whitstable, însă motanul a fugit.

„Am spus în glumă: \"O, Doamne, atâta timp cât nu se urcă în trenul spre Londra, vom fi bine\"", a povestit proprietara sa.

Jacqui O'Connor se întorcea de la o zi petrecută la plajă în Whitstable la casa ei din Londra când a observat o pisică în maşină.

„Mergeam pe autostradă, cântând şi discutând, aşa cum faci pe drumul spre casă, când deodată apare acest cap de pisică între cele două scaune", a povestit ea.

O'Connor a aflat ulterior că motanul era din Herne Bay, la aproape 113 kilometri distanţă.

Proprietara motanului crease o pagină de Facebook dedicată aventurilor lui Sox, după ce la un moment dat pisica sa apăruse pe o pagină locală de Facebook de opt ori în două săptămâni.

Un urmăritor al paginii, care se întorcea cu maşina de la Stonehenge, s-a oferit să îl ia pe Sox de la O\"Connor. Motanul a ajuns într-un final la proprietara sa marţi seara, iar în prezent este pedepsit, mai arată sursa citată.

Meet Sox, the hitchhiking cat. Today on @BBCRadioKent we’ll hear how he took an 140 mile round trip; popping up in not 1 but 2 people’s cars… & somehow ended up back home in Herne Bay. We’ll also bring you a big helping of today’s news & a side salad of sport. See you there! x pic.twitter.com/DpqCsTiWdF