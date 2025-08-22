Artista de muzică populară gătește exemplar. Însă, de când soțul ei a încetat din viață și a rămas singură în apartamentul din Suceava, Sofia Vicoveanca prepară mâncare în cantități reduse. Continuă însă să pună conserve pentru iarnă. Iată și micile sale trucuri, dezvăluie exclusiv pentru Click!

„Spălați bine borcanele, sterilizați-le și puneți în ele castraveți, de mărime medie, pe care mai înainte i-ați spălat cu apă rece. Îi așezați pe verticală, dacă puneți în borcane mici sau pe orizontală, în borcanele mari. Pe fundul borcanului puneți mai întâi câteva boabe de muștar și bețe de mărar, apoi un rând de castraveți. Ca să se vadă mai frumos puneți și câteva rondele de morcov.

Se pune sare grunjoasă, nu iodată

Morcovul dă un gust dulceag, cum îmi place mie. Puneți și buchețele de conopidă, aveți grijă să fie cât mai proaspătă. Ca să se mențină bine peste iarnă murăturile, eu adaug mult hrean, tăiat felii, și sare grunjoasă, specială pentru murături, nu iodată.

Se toarnă apă fierbinte cu sare peste ele, nu înainte de a pune ceva metalic sub borcane, ca să atenuați șocul termic și să nu se crape borcanul. Pe deasupra, eu pun un celofan și strâng bine capacul. Borcanele se depozitează în zone umbroase, unde nu este foarte cald, dar nici prea rece, în cămară e bine. Și tinerele gospodine pot prepara această rețetă, nu este deloc greu de făcut”.