BERBEC



Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)/Top Gun - Maverick (2022)



Berbecul este cunoscut ca fiind zodia stelară cu cele mai intense trăiri. De aceea, latura lor romantică se pretează la relații neconvenționale și intense, iar "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" este un film ideal pentru ei. Este povestea a doi parteneri care, după o despărțire dureroasă, se supun unei operații pe creier pentru a uita că relația lor a existat vreodată. Top Gun: Maverick este o altă alegere clasică a Berbecului, căruia îi plac eroii curajoși și pasionali, scrie Vogue Australia.



TAUR



"Spencer" (2021)



Personalitatea puternică și independentă a prințesei Diana, așa cum este ea personificată de Kristen Stewart, este perfect potrivită pentru această zodie. În plus, taurilor le plac și aspectele regale ale vieții.



GEMENI



"Once Upon a Time in Hollywood (2019)



Parcă special realizat pentru gemeni, filmul lui Tarantino îmbină literalmente fiecare gen pentru a exista vreodată într-o experiență de vizionare supremă - crime, dramă, comedie, thriller, western și acțiune, toate într-unul. Este specific gemenilor să construiască scenarii labirintice, complexe și greu de înțeles de alții.

RAC

"Moonlight"(2016)

Racii au o abilitate înnăscută de a se conecta cu ceilalți, în special în perioadele dificile, ceea ce face ca Moonlight să fie o completare demnă la listele lor de urmărit. Acest film deja clasic descrie o călătorie epică spre maturitate cu sprijnul și dragostea unei comunități.

LEU

"Regele Leu" (1994) Este vorba despre o poveste despre răzbunare și revendicare, putere și familie, valori 'și caracteristici comportamentale dragi celor din această zodie. Veșnic în căutarea dreptății, Leii se bucură de puterea, determinarea și obiceiul lui Simba de a fi tot timpul în centrul atenției.

FECIOARA

"Ocean's 8" (2018)

Organizat, practic și planificat sunt trei cuvinte care surprind perfect atât esența Fecioarelor, cât și a filmului din 2018, Ocean's 8. Debbie Ocean, interpretată de Sandra Bullock, a pus la cale cel mai mare furt din viața ei și l-a urmat, pas cu pas, pentru a pune mâna pe un colier de 150 de milioane de dolari.

BALANȚA

"The Virgin Suicides" (1999)

Obsedați de estetică, nativi acestei zodii se bucură să vizioneze filme care pot fi întrerupte în orice moment și catalogate cu ușurință. Prima peliculă importantă a Sofiei Coppola este o imagine uimitoare din punct de vedere estetic, care vorbește despre dragoste, represiune, teroare, sex si resentimente. Dacă nu pentru imaginile uluitoare, Balanța se va bucura de film pentru investigația subtilă a secretelor impenetrabile ale adolescenței reprimate a Americii.

SCORPION

"V de la Vendetta" (2005)

Cel mai bine cunoscută pentru determinarea în fața adversității, nimic nu vorbește despre calitățile acestei zodii decât această peliculă din 2005. Amplasat într-o Marea Britanie futuristă și totalitară, un bărbat mascat folosește tactici teroriste pentru a lupta împotriva guvernului. O femeie obișnuită, Evey, este prinsă în planurile bărbatului, dându-și încet-încet propria forță.

SĂGETĂTOR

"Moulin Rouge" (2001)

Film iconic, Moulin Rouge este o alegere clasică pentru Săgetător, care este extrem de independent și inteligent emoțional. Filmului lui Baz Luhrmann urmărește destinul lui Christian, interpretat de Ewan McGregor, părăsind viața în Anglia pentru a călători la Paris pentru a se alătura revoluției boeme. După ce a vizitat cel mai mare club de noapte al orașului, Moulin Rouge, el se îndrăgostește de interpretul său vedetă, Satine, interpretată de Nicole Kidman.

CAPRICORN

Pretty Woman (1990)

Este filmul care-l dă gata pe oricare nativ al zodiei. O actualizare modernă a poveștii clasice a Cenușăresei, cu o damă de companie și un bogat om de afaceri care se îndrăgostesc. Pe măsură ce perechea continuă să se apropie, ei încearcă să depășească decalajul tot mai mare dintre cele două lumi ale lor extrem de diferite. Cu o apreciere pentru munca asiduă, Capricornii se îndrăgostesc de cei doi protagoniști din film, Vivan Ward, interpretat de Julia Roberts și Richard Gere.

VĂRSĂTORI



"American Beauty" 1999

Vărsătorii creativi vor aprecia alegerile regizorale. Filmul urmărește un tele-vânzător care devine deziluzionat de existența sa și renunță la serviciu. Începe să cadă într-o depresie și să caute la prietena fiicei sale o nouă emoție în viața lui mondenă.

PEȘTE

"Good Will Hunting" (1997)

Acest film clasic din 1997 vorbește despre visul oricărui Pește, să fie cules dintr-o grămadă anostă și să li se spună că sunt speciali. Povestea lui Will Hunting, interpretat de Matt Damon, care, în ciuda faptului că lucrează ca îngrijitor la MIT, are un IQ de geniu, pare special croită pentru ei. Și căldura sufletească ce se ascunde în spatele fațadei de nepăsare o să-i încânte pe nativi.