Elena Cârstea a povestit la o emisiune TV cu ce probleme de sănătate se confruntă. Elena Cârstea a stat internată în spital două săptămâni, după ce a suferit un accident vascular cerebral, care a fost urmat de o pneumonie.

„Am răcit foarte tare, am făcut pneumonie și un accident vascular cerebral. Dar s-a rezolvat. Nu am mai putut să merg și nu știam de ce nu pot să merg. Asta a fost înainte de pneumonie, cu vreo săptămână, două. Și tot s-a agravat. Și am intrat în spital. Am stat acolo, la urgență, vreo două săptămâni și ceva. Apoi am făcut tratament acasă“, a povestit ea.

„Cele două diagnostice nu cred că au legătură. Nici doctorii nu știu, înainte să vadă toate testele, dacă pneumonia și atacul cerebral sunt legate. Se rezolvă încet și sigur, doar că trebuie să fiu cuminte și să nu mă mai țin de prostii, să mă apuc iar de fumat. Acum sunt bine, m-am lăsat de fumat, sunt tare mândră de mine“, a mai spus ea.