5 retete culinare rapide pentru femeile ocupate

1.) Omleta in stil tailandez

Ingrediente: - 2 oua; - o jumatate de lingurita de sos de peste; - 2 legaturi de ceapa verde; - o lingura de ulei.

Mod de preparare:

1. Taie ceapa fin si amestec-o intr-un castronel cu ouale batute si uleiul de peste.

2. Incinge uleiul intr-o tigaie pana incepe sa iasa fum din el, apoi toarna ouale in tigaie si lasa-le pe o parte pana se rumenesc, circa 2 minute. Intoarce omleta si rumeneste-o si pe partea cealalta. Poti adauga la aceasta omleta si bucatele de pui sau de porc rumenite la tigaie inainte.

2.) Orez prajit

Ingrediente: - 2 oua batute; - 100 g de tofu taiat cubulete; - 200 g de orez alb, fiert; - 50 g de mazare congelata; - 50 g de porumb congelat; - 4-5 fire de ceapa verde; - 2-3 linguri de sos de soia; - o lingura de otet de orez; - optional: un cubulet de ghimbir de 2 cm, dat pe razatoare SAU 2-3 catei de usturoi.

Mod de preparare:

1. Pune ulei intr-o tigaie medie si adauga ouale batute atunci cand acesta se incinge. Dupa ce faci o omleta sfaramicioasa, pune-o deoparte intr-o farfurie si mareste flacara, mai adauga o lingura de ulei si adauga bucatelele de tofu, avand grija sa le intorci pe toate partile, pana se rumenesc. Scoate-le si pune-le deoparte pe o farfurie.

2. Mai adauga o lingura de ulei si pune orezul in tigaie. Amesteca bine, astfel incat toate boabele sa fie acoperite cu ulei, si lasa-l pe foc pana devine brun-auriu.

3. Adauga sosul de soia si otetul de orez (plus ghimbirul sau usturoiul, daca folosesti). Apoi pune si legumele congelate la facut si, dupa ce se inmoaie, adauga la orez oul si bucatelele de tofu. Mai lasa orezul pe foc pana se imbina gusturile si serveste-l imediat.

3.) Pui crocant cu fasole alba

Ingrediente: - 2 linguri de ulei de masline; - 4 pulpe de pui cu piele; - sare si piper; - o ceapa rosie mare, taiata fin; - o conserva de fasole alba cannellini, cu tot cu zeama; - 80 ml de sos pesto

Mod de preparare:

1. Adauga o lingura de ulei de masline intr-o tigaie medie, pe foc mare. Condimenteaza puiul pe ambele parti cu sare si piper, apoi pune-l in tigaie, cu fata in jos, si lasa-l sa se prajeasca 2 minute. Redu focul la intensitate medie, apoi pune o alta tigaie peste pui, cu fundul in jos, astfel incat sa il preseze. Gateste puiul 5 minute, pana este patruns si foarte rumenit. Apoi intoarce-l si mai gateste-l 2 minute, pana e gata. Scoate-l apoi pe o farfurie.

2. Mai adauga o lingura de ulei in tigaie si pune ceapa la calit, iar dupa 2 minute adauga fasolea si las-o sa se patrunda circa un minut. Potriveste de gust, adauga sosul pesto si mai lasa totul pe foc 5 minute.

4.) Piure de cartofi zdrobiti cu ierburi si piper negru

Ingrediente: - 600 g de cartofi albi, taiati in sferturi; - 120 ml de lapte batut; - 2 linguri de ulei de masline; - o lingura de patrunjel proaspat, maruntit; - o lingura de ceapa verde, maruntita; - o lingurita de tarhon proaspat; - sare si piper negru boabe.

Mod de preparare:

1. Fierbe cartofii asa cum o faci in mod obisnuit, pana poti sa infigi furculita in ei (circa 15 minute). Apoi pune-i intr-un vas si adauga peste ei laptele batut. Zdrobeste-i cu o furculita, astfel incat sa capete o textura semifina.

2. Adauga restul ingredientelor si serveste piureul cat e cald.

5.) Paste cu ricotta si anghinare

Ingrediente: - o lingura de ulei de masline; - o ceapa mare, taiata marunt; - 250 g de ciuperci feliate; - 4 catei de usturoi taiati felii subtiri; - 360 ml de supa de pui concentrata; - o mana de anghinare curatata; - sare si piper dupa gust; - o conserva de rosii; - 300 g de paste fettucine; - 120 g de branza ricotta slaba; - 100 g de branza mozzarella, taiata in cubulete mici; - o mana de patrunjel proaspat, taiat grosier.

Mod de preparare:

1. Adauga intr-o cratita pusa pe foc mediu uleiul, apoi pune ceapa, ciupercile si usturoiul la calit, circa 7 minute, amestecand din cand in cand. Adauga supa de pui, anghinarea, condimentele, rosiile si pastele si lasa-le sa dea in fiert, amestecand bine. Redu focul la intensitate mica, acopera cratita si lasa-le sa se gateasca circa 10 minute sau pana se inmoaie pastele.

2. Preincalzeste broilerul de la cuptor si, cand pastele sunt gata, presara deasupra lor toate branzeturile, apoi pune cratita sub broiler circa 2 minute, pana se topeste branza. Presara busuioc proaspat peste paste si serveste-le imediat.

Aceste retete culinare rapide te pot scoate din incurcatura atunci cand ai invitati-surpriza sau pur si simplu nu ai timp de mese elaborate, dar nu te multumesti nici cu semipreparate de la supermarket! Ce spui, le vei incerca?

Sursă text: Divahair.ro