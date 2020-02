1 februarie - Se sarbatoreste un sfant important. Moastele sale se gasesc in Bucuresti

1 S Sfantul Mucenic Trifon

2 D † Intampinarea Domnului - Ap. Evrei VII, 7-17II Corinteni VI, 16-18VII, 1Ev. Luca II, 22-40Matei XV, 21-28glas 8, voscr. 11

Duminica femeii cananeence - Ap. Evrei VII, 7-17II Corinteni VI, 16-18VII, 1Ev. Luca II, 22-40Matei XV, 21-28glas 8, voscr. 11

Duminica nr: 1

3 L Sfantul si Dreptul Simeon si Sfanta Prorocita Ana

4 M Sfantul Isidor Pelusiotul

5 M Sfanta Mucenita Agata Post

6 J Sfintii Varsanufie cel Mare; Ioan Profetul, Vucol si Fotie

7 V Sfantul Partenie, episcopul Lampsacului Post

8 S Sfantul Teodor Stratilat; Sfantul Proroc Zaharia

9 D Inceputul Triodului; Sfantul Mucenic Nichifor - Ap. II Timotei III, 10-15Ev. Luca XVIII, 10-14glas 1, voscr. 1

10 L † Sfantul Haralambie

11 M Sfantul Mucenic Vlasie; Sfanta Teodora imparateasa

12 M Sfantul Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei Harti

13 J Sfantul Cuvios Martinian; Sfintii Apostoli Acvila si Priscila; Sfantul Ierarh Evloghie

14 V Sfintii Cuviosi Auxentiu, Maron si Avraam Harti

15 S Sfantul Apostol Onisim

16 D Sfintii Mucenici Pamfil si Valentin - Ap. I Corinteni VI, 12-20Ev. Luca XV, 11-32glas 2, voscr. 2

17 L Sfantul Mucenic Teodor Tiron; Inceputul Triodului

18 M Sfantul Leon, Papa al Romei

19 M Sfintii Apostoli Arhip, Filimon si sotia sa, Apfia Post

20 J Sfantul Leon, episcopul Cataniei

21 V Sfantul Eustatie si Sfantul Timotei Post

22 S Sambata mortilor - mosii de iarna; Aflarea moastelor sfintilor mucenici din Evghenia

23 D Policarp, sfantul nascut in temnita - Ap. I Corinteni VIII, 8-13IX, 1-2Ev. Matei XXV, 31-46glas 3, voscr. 3

Duminica Infricosatei Judecati - Ap. I Corinteni VIII, 8-13IX, 1-2Ev. Matei XXV, 31-46glas 3, voscr. 3

Duminica nr: 4

24 L † Intaia si a doua aflare a capului Sfantului Proroc Ioan Botezatorul Dezlegare la oua, lapte, branza

25 M Sfantul Tarasie

26 M Sfantul Porfirie

27 J Sfantul Procopie Decapolitul; Sfantul Talaleu

28 V Sfantul Cuvios Vasile Marturisitorul

29 S † Sfintii Cuviosi Ioan Casian si Gherman

Sfantul Trifon s-a nascut in satul Lampsac, din provincia Frigia, la sfarsitul secolului al III-lea, regiune care astazi apartine Turciei. Este cinstit pe 1 februarie. Dumnezeu i-a daruit din copilarie darul vindecarii bolnavilor si putere asupra demonilor. Pe cand avea 17 ani, a scos de sub stapanirea diavolului pe fiica imparatului roman Gordian. Dupa sase zile de post si rugaciune, Sfantul Trifon le-a descoperit paganilor existenta diavolului. La porunca sa, diavolul s-a aratat tuturor, in chip de caine negru, avand ochii ca de foc. Prin aceasta minune a atras pe multi pagani la crestinism.

Mai tarziu, in vremea imparatului Deciu, persecutorul crestinilor, Trifon a fost prins si supus la multe chinuri: a fost lovit cu batele, a fost ars, i s-au batut cuie in talpi si dus descult prin oras, pe vreme de iarna. Toate acestea sfantul le-a indurat cu rabdare. Pentru ca nu va sluji zeilor, a fost condamnat la taierea capului cu sabia. S-a rugat lui Dumnezeu sa moara inainte de a fi supus la pedeapsa data de imparat. Astfel, cand soldatii au ridicat sabia sa-i taie capul, sfantul si-a si dat sufletul in mainile lui Dumnezeu.

Crestinii au luat trupul Sfantului Trifon, cu intentia de a-l ingropa in Niceea. Insa, sfantul li se va descoperi si le va cere sa-l duca trupul in satul natal, Lampsac. Mai tarziu, moastele Sfantului Trifon au fost mutate la Constantinopol si apoi la Roma.



Sfantul Trifon este cunoscut in credinta populara ca cel ce pazeste livezile de omizi si lacuste, iar pe oameni, de nebunie. In vechime, viticultorii si pomicultorii tineau post in aceasta zi si chemau preotul sa le stropeasca cu agheazma livezile si via, ca aceastea sa fie ferite de nerodire si de seceta sau grindina. A fost luat drept ocrotitor al livezilor si gradinilor, pentru ca prin rugaciunile sale a reusit sa salveze localitatea natala de la infometare, prin oprirea unei invazii de lacuste.

Sunt multe zone din tara, unde preotii sunt chemati sa binecuvinteze viile, livezile si gradinile. Ele sunt stropite cu apa sfintita, cunoscuta si sub denumirea de "Agheasma Sfantului Trifon". Aceasta zi inchinata Sfantului Trifon este pentru multi credinciosi o zi nelucratoare si de rugaciune catre sfantul Trifon pentru a le pazi gardinile si livezile de stricaciuni.

In Bucuresti, la biserica Caramidarii de Jos, este prezent un fragment din moastele Sfantului Mucenic Trifon.