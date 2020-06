Peste 20 de amânări într-un caz de mare CORUPȚIE | Ana Birchall: CSM să sesizeze Inspecția Judiciară

”Pronuntarea sentintei, amanata de 22 de ori?? Cum este posibil asa ceva?? Cred ca se impune ca CSM, sectia de judecatori, sa se autosesizeze si sa solicite un control astfel incat sa se explice inclusiv opiniei publice, care este indreptatita sa stie, cum de este posibil sa ai de 22 de ori amanarea pronuntarii hotararii judecatoresti?

Sincer, de la doamna Savonea nu am nicio asteptare, doamna judecator avand probabil alte preocupari gen sa isi secretizeze declaratia de avere sau sa incaseze diurna pentru ca locuieste departe rau: la cativa km de locul de munca! Dar totusi CSM trebuie sa isi indeplineasca rolul constitutional si legal, inclusiv sa sesizeze Inspectia Judiciara in astfel de cazuri!”, este de părere Ana Birchall.

Daniel Neagoe Dumitru, fost director general al Postei Romane, a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la sase ani inchisoare cu executare pentru luare de mita, intr-un dosar in care a fost acuzat ca a cerut bani de la o firma in schimbul acordarii unor contracte privind servicii de curatenie si reincarcare a cartelelor telefonice prepaid.



Tribunalul a mai dispus confiscarea de la fostul director a sumei de aproximativ 575.000 lei, insa instanta a lasat nesolutionata actiunea formulata de compania Posta Romana, care se constituise parte civila in dosar cu sumele de 1.595.739 lei si 1.267.741 lei.



Decizia instantei nu este insa definitiva si poate fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti, scrie Ziare.com.