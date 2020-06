Ordonanțele lui Tudorel Toader, pe ordinea de zi a ședinței Comisiei de la Veneția

Autoritatile de la Bucuresti au tinut sau nu cont de avizele pe care acest organism al Consiliului Europei le-a dat cu privire la modificarile legislative facute de coalitia PSD-ALDE? Ce s-a intamplat legislativ in ultimul an in justitia din Romania!



Acestea sunt temele puse in discutie de Comisia de la Venetia. Potrivit ordinii de zi afisate pe site-ul institutiei, pe 18 iunie se va discuta despre cele cele doua ordonante promovate de fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, OUG 7/2019 si OUG 92/2019 de modificare a Legilor Justitiei. Era vorba de modificari legislative care schimbau prevederi din trei legi: Legea privind organizarea judiciara, Legea CSM-ului si Legea privind statutul magistratilor, potrivit Ziare.com.