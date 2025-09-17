Prin decizie pronunțată miercuri, 17 septembrie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis în principiu cererea de recurs în casație formulată de Duță Nicolae Lucian, condamnat anterior prin decizia penală nr. 1049/A din 25 iulie 2022 a Curții de Apel București – Secția I Penală. Instanța supremă a dispus suspendarea executării pedepsei până la soluționarea definitivă a recursului.

Instanța a dispus punerea în libertate „de îndată” a lui Duță Nicolae Lucian, urmând ca acesta să fie citat pentru termenul de judecată stabilit în ședință publică la data de 29 octombrie 2025.

Decizia este definitivă și a fost pronunțată în ședință publică. Ancheta continuă, iar recursul în casație urmează să fie analizat în detaliu în cadrul termenului stabilit.

În cazul nerespectării acestor obligații, măsura suspendării va fi revocată, iar executarea pedepsei va fi reluată

În baza articolului 441 din Codul de procedură penală, Duță va trebui să respecte o serie de obligații impuse de instanță:

„Inculpatul trebuie să se prezinte la Înalta Curte de Casație și Justiție ori de câte ori este chemat, să informeze de îndată instanța cu privire la schimbarea locuinței, să se prezinte la organul de poliție desemnat cu supravegherea sa conform programului de supraveghere sau ori de câte ori este chemat, și să nu depășească limita teritorială a României decât cu încuviințarea prealabilă a Înaltei Curți,” se arată în hotărârea instanței.

Termen de judecată 17.09.2025

"În temeiul art. 440 alin. 4 C. proc. pen., admite în principiu cererea de recurs în casație formulată de inculpatul Duță Nicolae Lucian împotriva deciziei penale nr. 1049/A din data de 25 iulie 2022 a Curții de Apel București – Secția I Penală, în dosarul nr. 45188/3/2018 (171/2021).

În baza art. 441 alin. 1 C. proc. pen., suspendă executarea hotărârii atacate până la soluționarea recursului în casație.

În baza art. 441 alin. 1 C. proc. pen., raportat la art. 215 alin. 1 și alin. 2 lit. a C. proc. pen., pe durata suspendării executării hotărârii, inculpatul Duță Nicolae Lucian trebuie să respecte următoarele obligații:

să se prezinte la Înalta Curte de Casație și Justiție ori de câte ori este chemat;

să informeze de îndată Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la schimbarea locuinței;

să se prezinte la organul de poliție în a cărui rază teritorială domiciliază, desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliție sau ori de câte ori este chemat;

să nu depășească limita teritorială a României, decât cu încuviințarea prealabilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

În temeiul art. 441 alin. 2 C. proc. pen., atrage atenția inculpatului că, în caz de nerespectare a obligațiilor impuse, se va revoca măsura suspendării și se va relua executarea pedepsei.

Conform art. 441 alin. 3 C. proc. pen., dispune informarea instanței de executare, pentru aducerea la îndeplinire a dispozițiilor de suspendare a executării hotărârii și pentru supravegherea respectării obligațiilor impuse.

Dispune punerea în libertate, de îndată, a inculpatului Duță Nicolae Lucian (...) de sub puterea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 3783 din 25.07.2022, emis de Tribunalul București – Secția I Penală în baza sentinței penale nr. 1407/27.11.2020 a Tribunalului București – Secția I Penală, modificată prin decizia penală nr. 1049/A/25.07.2022 a Curții de Apel București – Secția I Penală, dacă nu este arestat în altă cauză.

Trimite cauza în vederea judecării recursului în casație, Completului nr. 1.

Fixează termen de judecată, în ședință publică, la data de 29.10.2025, cu citarea inculpatului și asigurarea apărării.

Definitivă. Pronunțată în ședință publică, astăzi, 17 septembrie 2025"