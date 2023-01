Astrologii spun că, în acest an, norocosul Jupiter intră în Taurul orientat spre finanțe, aduce o mulțime de oportunități pentru a ne umple paharele (și buzunarele, totodată). În plus, tranzitele cu adevărat miraculoase oferă un moment ideal pentru a-ți manifestă visele supreme. Citește atent ce au transmis astrologii dacă vrei să știi ce zile sunt magice pentru tine în acest an.

BERBEC - 1 martie 2023

Intrarea lui Jupiter în Berbec, care durează până pe 16 mai, este o perioada fructuoasă. Când Venus cea senzuală din zodia ta natală se întâlnește cu planetă norocoului, așteaptă-te să fie dragoste și creativitate în aer. „Urmează-ți fericirea și nu-ți fie teamă să-ți urmezi pasiunea pentru a crea plăcerea supremă", spune ea.

TAUR - 16 mai 2023

Indiferent dacă ai o descoperire din punct de vedere creativ sau te pregăteșți pentru iubire, planetă natală care se întoarce acasă la zodia ta, face că această să fie ziua perfectă pentru a te delecta. Norocul este de partea ta, așa că du-te spre capriciu. Termină acel proiect creativ sau trage pentru acea promovare. Marele benefic intră în zodia Taurului pentru prima dată după mai mult dee un deceniu, aducând Taurului câteva vibrații foarte bune.

GEMENI - 14 februarie 2023

Relațiile tale importante se luminează de Ziua Îndrăgostiților! A fi în prezența și compasiunea celorlalți îți amintește că te poți baza pe comunitatea ta. Jupiter creează un trigon cu Luna în casă ta de parteneriate, încurajându-te să urmăreșți conexiuni profunde cu ceilalți. Aceste momente de intimitate vor fi de ajutor în urmărirea obiectivelor tale, deoarece Marte, planetă acțiunii, strălucește prin semnul tău în prima parte a anului, făcându-te fierbinte, fierbinte, fierbinte. Acest lucru îți va oferi energa pentru a acționa.

RAC - 24 ianuarie 2023

Odată cu ieșirea lui Mercur din retrograd, în zodia ta înfrățită, Capricorn, relațiile devin mai profunde și ai claritate mai mare. Mai ales după toată această perioadă de confuzie. Energie va fi supraalimentată pe măsură ce Jupiter va străbate casă carierei și se vor face unele mișcări comerciale majore. Acest lucru va fi grozav pentru o promovare și recunoaștere. Construirea unor baze solide cu ceilalți te poate ajută să îți îndeplineșți visele de carieră.

LEU - 17 iulie 2023

Simți destinul în aer? Probabil se datorează faptului că Nodul Nord al destinului pătrunde în alt semn de Foc, Berbec. Această energie de susținere va invită experiențe și idei noi și interesante în viața ta. Acesta va fi anul în care vei face acele călătorii mari la care ai visat sau vei participa la cursul pentru care nu ai avut niciodată timp. În plus, cu Luna făcând un trigon de susținere cu Neptun cel visător, este posibil să obții un impuls emoțional atât de necesar.

FECIOARĂ - 23 martie 2023 Pluto, avid de putere, retrogradează și are apetit pentru schimbări interesante. Acest lucru va zgudui din ritualurile tale zilnice. Dar totul face parte dintr-un plan mai mare. Lucrurile se schimbă în bine astăzi, deși ar putea fi nevoie de puțînă răbdare pentru a înțelege cum sau de ce. Cu puternică planetă mică făcându-și drum prin a șasea casă de muncă în următorii 21 de ani, o schimbare lentă va începe să aibă loc în viața ta de zi cu zi. O mișcare către o nouă carieră sau o promovare ar putea fi la îndemână anul acesta. BALANȚĂ - 1 iulie 2023 Venus, planeta ta natală a iubirii, se află în perioada retrogradă, inducând o nostalgie majoră a relațiilor. Dar Mercur îți crește autocompasiunea și îți susține cele mai mari obiective. S-ar putea să dai peste noi oportunități de muncă datorită refacerii relațiilor. Dar indiferent dacă îți ajută sau nu la continuarea carierei, reconectarea cu echipajul tău [cel mai loial], în timpul în care e Venus retrograd, ar fi o idee grozavă.