Vladimir Putin nu se dezminte și nu ezită să apară dacă trebuie să alimenteze propaganda, mai ales după ce a început războiul din Ucraina, în pofida rarelor ieșiri publice din ultimii ani. Președintele Rusiei a făcut o baie de mulțime într-una dintre cele mai sărace zone ale țării, la câteva zile după ce Evgheni Prigojin a încercat să-l forțeze să schimbe conducerea ministerului Apărării și a Armatei Rusiei. Șeful Wagner a pornit o rebeliune ce a ținut aproape o zi, oprindu-se aproape de Moscova. Prigojin s-a retras acum în Belarus, în timp ce Vladimir Putin a început deja epurarea celor care i s-au opus sau l-au ajutat pe Prigojin să forțeze schimbarea, printre care generalul Surovikin, celebru pentru cruzimea de care este capabil, supranumit Armaghedon sau Măcelarul din Siria.

După zile de foc pentru țara sa, Vladimir Putin a fost surprins într-o baie de mulțime. Liderul de la Kremlin a fost primit cu urale în timpul unei vizite într-o republică autonomă, în care, culmea, au avut loc proteste față de mobilizarea forțată de anul trecut, dar și față de război, relatează Realitatea PLUS.

Pe toate rețelele sociale și în presa rusă și internațională au apărut imagini cu Putin zâmbind și strângând mâna cu numeroși oameni, în Derbent, Daghestan, unde s-a fotografiat cu mulți tineri.

Președintele Rusiei ar fi ajuns miercuri în această zonă din Rusia pentru a participa la o „întâlnire despre turism” cu șeful republicii autonome Daghestan, Serghei Melikov, precum și alte evenimente, potrivit anunțurilor din presa oficială de stat rusă.

Acestea sunt imaginile din Daghestan, una dintre cele mai sărace regiuni ale Rusiei. Înconjurat de zeci de oameni, Vladimir Putin ajunge în mijlocul mulțimii și începe să strângă mâinile oamenilor adunați în jurul său și chiar îi sărută pe obraz pe câțiva, relatează Realitatea PLUS.

Putin pare, în imagini, mai fericit ca niciodată, zâmbește și participă la petrecerea organizată în aer liber cu ocazia sărbătorii musulmanilor. Rămâne totuși o apariție neobișnuită pentru lider, care, în timpul pandemiei, a păstrat distanța față de toți oamenii, iar imaginile cu el așezat la mese uriașe nu au fost uitate nici azi, comentează presa internațională.

Liderul de la Kremlin nu a fost, însă, singur, ci cu o armată de bodyguarzi după el, mai relatează Realitatea PLUS.

Președintele Rusiei a vizitat cea mai veche moschee din țară și a luat-o la pas prin regiunea măcinată de protestele anti-război de anul trecut.

