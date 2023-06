Vladimir Putin ar fi stabilit înarmarea Gărzii Naționale din Federația Rusă, pentru a stopa orice posibilă încercare de rebeliune la adresa regimului său. Măsura a fost luată după încercarea șefului grupării paramilitare Wagner - Evgheni Prigojin de a forța schimbarea lui Serghei Șoigu de la Ministerul Apărării, împotriva voineți lui Putin.

Șeful Gărzii Naționale Ruse, Viktor Zolotov, a declarat deja în fața jurnaliștilor că vor fi dotați cu arme grele și tancuri. Anunțul vine după ce Zolotov a avut deja o întrevedere cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, luni, 26 iunie, în cadrul căreia ar fi fost puse la punct ultimele detalii.

La întâlnire au mai participat procurorul general, Igor Krasnov, ministrul de Interne, Vladimir Kolokolţev, ca și ministrul Apărării, Serghei Şoigu, și directorul FSB, Aleksandr Bortnikov.

Viktor Zolotov a mai declarat presei ruse de stat că legea a fost aplicată „excelent” în timpul revoltei de sâmbătă, 24 iunie.

El a explicat că a fost în contact permanent cu Vladimir Putin pe tot parcursul revoltei și a precizat că ar fi fost respinse orice provocări în capitala Rusiei.

„Știam că vom câștiga, rebelii nu ar fi cucerit Moscova. Provocările ar fi fost suprimate”, a declarat Zolotov, adăugând că „avansul rapid al trupelor Wagner” în întreaga țară se explică prin „concentrarea forțelor la Moscova”.

Șeful Gărzii Naționale a continuat cu același scenariu lansat de propaganda rusă ca și de Putin însuși, și anume că revolta declanșată de și liderul Wagner - Evgheni Prigojin ar fi fost „pregătită de serviciile de informații ale Occidentului, pentru că știau despre ea cu câteva săptămâni înainte de a începe”.

Sâmbătă, 24 iunie, Prigojin a pornit o adevărată rebeliune împotriva regimului lui Putin, intrând din Ucraina în Rusia prin Rostov-pe-Don. În câteva ore a ajuns aproape de porțile Kremlinului. Când s-a aflat la 300 de km a anunțat retragerea.

Liderul mercenarilor Wagner nu a mai fost văzut după plecarea sa din orașul Rostov-pe-Don, sâmbătă seară, la puțin timp după anunțul că renunță la rebeliunea împotriva lui Putin și că pleacă în Belarus. Prigojin s-ar fi cazat într-unul din singurele hoteluri din Minsk care nu are ferestre care se deschid, potrivit dezvăluirilor președintelui Comisiei de Informații din Senatul american.

„Au existat o serie de cazuri în care mai multe persoane din Rusia care au avut conflicte cu Putin în ultimul an și jumătate au căzut în mod misterios de la etajul cinci, al șaselea, al șaptelea. Deci, dacă se află la Minsk într-un hotel fără ferestre ar arăta cel puțin care este părerea sa despre relațiile cu Putin în acest moment”, a declarat, la postul MSNBC, senatorul american democrat Mark Warner, președintele Comisiei de Informații.

Senate Intelligence Committee Chair Mark Warner (D-VA) says there are reports Wagner Group leader Yevgeny Prigozhin is staying in a Minsk hotel with no windows:



“That would show at least what his mindset is in terms of how his relationships are with Putin at this point.” pic.twitter.com/WeGoArbrR2