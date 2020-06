VIDEO Rudy Giuliani, CRIZĂ de nervi în direct la TV din cauza comentariilor RASISTE ale lui Donald Trump

Rudy Giuliani l-a acuzat pe realizatorul ,,Good Morning Britain" că face parte dintre jurnaliștii de stânga, care nu mai fac presă, ci doar propagandă și care îl demonizează pe liderul de la Casa Albă. Imaginile cu disputa verbală dintre avocatul președintelui Trump și jurnalistul britanic au făcut înconjurul online al lumii.

Jurnalistul Piers Morgan, prezentator al emisiunii matinale „Good Morning Britain”, l-a întrebat pe fostul primar al New York-ului despre un tweet al preşedintelui din 29 mai, în care Donald Trump a declarat:

„Când începe jaful, încep şi focurile de armă” (When the looting starts, the shooting starts), citând dintr-un șef de poliție rasist al anilor `60, care folosea câini și arme asupra celor de culoare.

Rudy Giuliani s-a revoltat când prezentatorul a spus că preşedintele american „nu ar fi trebuit niciodată să spună asta”: „Îl interpretaţi (tweet-ul) greşit, îl interpretaţi în mod deliberat greşit”.

Giuliani a mai spus că președintele nu a știut de unde vine citatul pentru că îl știe (pe Trump - n.red.) „de 30 de ani și știu că e un om drept, care nu are nici măcar un oscior rasist”.

Tweet-ul, cenzurat mai târziu de Twitter pentru apologie adusă violenţei, se înscrie în cadrul ciocnirilor între manifestaţi şi poliţişti, care au izbucnit în mai multe oraşe americane după moartea, pe 25 mai, a afro-americanului George Floyd din Minneapolis.

Floyd, de 46 de ani, a murit după ce a fost arestat și placat la sol de un polițist alb, care a ținut genunchiul pe gâtul său timp de opt minute și 46 de secunde.