De asemenea, viceprimarul orașului Mariupol, Serhiy Orlov, a declarat că forțele ruse au bombardat clădirea teatrului, în care se ascundeau între 1.000 și 1.200 de civili.

Multiple reports that Russian forces dropped a bomb on Mariupol drama theatre where (at least until yesterday) hundreds of people were taking refuge. If confirmed refugees were still inside, this would be potentially the worst civilian harm incident and an undisputable war crime. pic.twitter.com/sDfhHULLCM