"Ceea ce facem acum - s-a făcut astăzi şi cred că va fi anunţat în orele următoare - (este că) am adoptat un regim dedicat Hamas. Am pus pe listă şase persoane", a declarat oficialul european sub rezerva anonimatului, relatează Reuters.

Oficialul a adăugat că cele şase persoane sunt toate din ţări arabe sau africane şi toate au fost implicate în finanţarea Hamas, care a devenit ţinta represaliilor occidentale după atacul său împotriva Israelului din octombrie anul trecut.