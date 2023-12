Ucraina schimbă tactica de război odată cu venirea iernii. Confirmarea schimbării strategiei în războiul Ucraina-Rusia vine de la cel mai înalt nivel al Administrației Zelenski. Consilierul prezidențial Mihailo Podolyak a anunțat că venirea iernii a provocat „ajustarea tacticilor” de pe front, în războiul dus împotriva Rusiei.

Acesta a explicat că este nevoie de „ajustări ale tacticilor și analiza resurselor Ucrainei” și ale Rusiei odată cu venirea iernii. Podolyak a precizat despre ce schimbări e vorba în prima linie a frontului și despre dronele folosite de ruși, de atacurile asupra infrastructurii energetice. În plus, consilierul lprezidențial a anunțat și că Guvernul de la Kiev are în vedere și îmbunătățirea producției interne de arme cu rază lungă de acţiune, mai ales că livrările acestora din Occident nu par să fie făcute prea curând, relatează The Telegraph.

„Iarna nu va fi uşoară, având în vedere că Rusia nu acordă absolut nicio atenţie dreptului internaţional, convenţiilor şi regulilor de război, atacând în mod deliberat civilii pe scară largă, dar ucrainenii sunt pregătiţi, ţinând cont de experienţa ultimei ierni. (...)

Fără îndoială, iarna şi analiza capacităţilor noastre şi ale inamicului în materie de resurse necesită ajustări tactice. Pe linia frontului şi în oraşe, trecem deja la o tactică de război diferită - apărare eficientă în anumite zone, continuarea operaţiunilor ofensive în alte zone, operaţiuni strategice speciale în peninsula Crimeea şi în apele Mării Negre şi o apărare antirachetă semnificativ reformatată a infrastructurii critice”, a scris consilierul prezidenţial într-un mesaj postat pe platforma X (fostă Twitter, n.r.).

„Acum, toate resursele noastre sunt direcţionate către creşterea producţiei interne de armament şi accelerarea negocierilor cu partenerii în vederea creşterii livrărilor de echipamente esenţiale pentru noua etapă a operaţiunilor ofensive. În primul rând, sisteme suplimentare de apărare antirachetă, precum şi rachete cu rază lungă de acţiune, drone şi sisteme de război electronic”, a mai precizat Podolyak.

