În primele șase luni ale acestui an, Procuratura Generală a Rusiei a înregistrat 27.124 de infracțiuni, cu 3.747 mai multe decât în aceeași perioadă a anului 2024, marcând un record pentru ultimii 12 ani, potrivit portalului Verstka, citat de Ziarul de Gardă.

Procuratura nu a detaliat tipurile de infracțiuni, însă sursa citată scrie că, potrivit informațiilor din surse deschise, în cei trei ani de la începutul invaziei Ucrainei, soldații ruși întorși de pe front au ucis și mutilat peste 750 de persoane.

Aproximativ 400 de persoane au murit, iar aproape tot atâtea au suferit răni grave care le-au pus viața în pericol.

"EROI" PE FRONT, CRMINALI ÎN VIAȚA CIVILĂ

Geografia infracțiunilor acoperă 80 de regiuni ale Federației Ruse, Crimeea și Sevastopolul anexate, precum și Osetia de Sud. În mare parte, veteranii de război își atacă rudele și prietenii, iar majoritatea infracțiunilor sunt de natură domestică, generate de abuzul de alcool.

În 2024, șefa Comitetului Dumei de Stat pentru Protecția Familiei a propus instituirea unui control permanent asupra foștilor prizonieri întorși din război, pentru a „proteja societatea”, dar proiectul a fost respins, pentru că ar fi contrazis narativul oficial al „eroilor Operațiunii militare speciale”.

Oficialii se așteaptă la o creștere a violenței, precum și la consumul în masă de alcool și droguri. Ministerul Sănătății a raportat că fiecare al patrulea participant la război (26%) care a solicitat ajutor psihologic a fost trimis la un consult psihiatric.

CE ESTE SINDROMUL POST-COMBAT?

Sindromul post-combat este o formă specifică de tulburare de stres post-traumatic (PTSD), care afectează în special militarii întorși din teatrele de război, ca urmare a expunerii la situații extreme de stres, violență sau pericol. Manifestările sale pot fi profunde și de durată.

Simptome frecvente