Comandourile israeliene deghizate în palestinieni au ucis trei militanţi, în timp ce aceștia erau în pat. Ulterior, poliţia israeliană de frontieră a transmis că cei trei palestinieni au fost ucişi într-o operaţiune a forțelor sale aflate sub acoperire, relatează The Times of Israel, protrivit HotNews.ro.

Hamas a recunoscut că unul dintre cei ucişi la spitalul Ibn Sina este membru al gupării. Totofată, facţiunea aliată, Jihadul Islamic, a revendicat apartenenţa celorlalţi doi, spunând că erau fraţi.

Armata israeliană spune că unul dintre bărbaţi, Mohammed Jalamneh, în vârstă de 27 de ani, din Jenin, ar fi avut contacte cu filierele Hamas din străinătate şi că plănuia „un atac de tip raid inspirat de masacrul din 7 octombrie”.

„Jalamneh plănuia să comită un atac terorist în viitorul imediat şi a folosit spitalul ca ascunzătoare şi, prin urmare, a fost neutralizat”, a transmis Armata israeliană.

Ceilalţi doi palestinieni ucişi la Ibn Sina fuseseră implicaţi în atacuri recente, mai spun oficialii israelieni.

Imagini video, care provin din mass-media palestiniană, potrivit The Times of Israel, arată mai multe persoane înarmate cu puști circulând pe holurile spitalului Ibn Sina din Jenin - trei dintre ele erau îmbrăcate precum femeile musulmane, iar două purtau uniforme medicale. De asemenea, unii dintre bărbați aveau barbă falsă.

Atacul sângeros lansat de Hamas în 7 octombrie a declanşat asaltul Israelului asupra Fâşiei Gaza, guvernată de Hamas, şi a generat totodată un val de violenţe în Cisiordania, un alt teritoriu în care palestinienii caută să obţină statutul de stat şi care este sub administraţia Autorităţii Palestiniene.