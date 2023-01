În ianuarie 2022, Zelenski respinsese ideea că rușii ar pregăti o invazie neprovocată a Ucrainei și sugera că avertismentele publice ale Americii creau "panică", a notat Chris Whipple în cartea sa de curând apărută, "The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House", potrivit Business Insider.

Mai mult, liderul de la Kiev și-a exprimat îngrijorarea că astfel de avertismente ar afecta negativ economia ucraineană și a subliniat că țara sa este obișnuită să se confrunte cu astfel de amenințări din partea Moscovei.

"Burns (șeful CIA - N.R.) venise să îl pună la punct (pe Zelesnki - N.R.) cu realitatea" și că forțele speciale rusești veneau după Zelenski, scrie Whipple, adăugând că președintele Joe Biden i-a spus lui Burns "să îi împărtășească detalii precise despre comploturile rusești".

Rusia a invadat Ucraina în luna următoare, lansând cel mai mare conflict militar din Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace. De atunci, oficialii ucraineni au vorbit despre faptul că Zelenski a supraviețuit la mai mult de o duzină de tentative de asasinat din partea Rusiei, multe dintre ele anihilate în baza informațiilor vitale oferite de ameicani.