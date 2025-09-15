Individul a smuls o cruce și a distrus altarul din biserică
Incidentul s-a petrecut în biserica Sfântul Mihail Arhanghelul din Polonia.
Bărbatul de 47 de ani a devenit agresiv când preotul i-a cerut să plece.
Apoi a smuls o cruce și a început să lovească altarul.
A fost nevoie de intervenția polițiștilor, care l-au dus la secție.
😱In Poland, a half-naked vandal wrecked a church and attacked a priest— NEXTA (@nexta_tv) September 13, 2025
A 47-year-old man stormed into a service at St. Michael the Archangel Church in the small town of Mieścisko.
The aggressor demolished the altar, damaged a cross, and beat the priest in front of shocked