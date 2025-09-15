Scene șocante în biserică: preot luat la bătaie de un individ

Au fost scene șocante într-o biserică. Un individ beat și dezbrăcat de la brâu în sus a intrat în lăcașul de cult și a luat la bătaie un preot. Întreg momentul a fost surprins de camerele de supraveghere.

Individul a smuls o cruce și a distrus altarul din biserică

Incidentul s-a petrecut în biserica Sfântul Mihail Arhanghelul din Polonia.

 Bărbatul de 47 de ani a devenit agresiv când preotul i-a cerut să plece.

 Apoi a smuls o cruce și a început să lovească altarul.

 A fost nevoie de intervenția polițiștilor, care l-au dus la secție. 

 